Rijetka jesenja magla jutros prekrila okolicu Splita

U petak se okolica Splita, uključujući kliško područje, grad Trogir te okolna splitska naselja Sitno Donje i Tugare, probudila u magli.

Magla u ovom dijelu Hrvatske je iznimno rijetka i u Splitu se u prosjeku javlja manje od jednom godišnje. Razlog ove neobične pojave je kombinacija relativno hladnog mora i izuzetno visokih temperatura zraka za ovo doba godine, što je stvorilo uvjete za formiranje magle.

Fotografije ove rijetke jesenje pojave nam šalju čitatelji s terena.