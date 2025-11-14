Close Menu

Rijetka jesenja magla jutros prekrila okolicu Splita

[FOTO] Polovica rijetko toplog studenog iza nas

U petak se okolica Splita, uključujući kliško područje, grad Trogir te okolna splitska naselja Sitno Donje i Tugare, probudila u magli.

Gotovo je sa suncem i toplinom, od ponedjeljka potpuna promjena vremena: Prvo olujno jugo, pa kiša i naglo zahlađenje

Magla u ovom dijelu Hrvatske je iznimno rijetka i u Splitu se u prosjeku javlja manje od jednom godišnje. Razlog ove neobične pojave je kombinacija relativno hladnog mora i izuzetno visokih temperatura zraka za ovo doba godine, što je stvorilo uvjete za formiranje magle.

Split i velik dio obale su na korak od stvaranja prve magle ove jeseni. Na kontinentu ogromne razlike na malom prostoru

Fotografije ove rijetke jesenje pojave nam šalju čitatelji s terena.

Snimljeno iz Žednog prema Trogiru

Snimljeno iz Gornjeg Sitnog

 

