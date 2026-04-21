SLUŽBENO, RASPRODANO! Šuta objavio video: Tereza Kesovija pjeva i priprema se za veliki oproštajni koncert u Splitu

Tereza će pjevati pred punim Starim placem

Koncert hrvatske glazbene dive Tereze Kesovije, koji će se 3. svibnja održati na Starom placu u sklopu programa Sudamje, sada je i službeno popunjen.

Stari plac je rasprodan za oproštajni koncert Tereze Kesovije! U prodaju su izvanredno puštene dodatne ulaznice, a montirat će se još jedna tribina

Vijest je na Facebooku objavio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, a uz to je podijelio i video u kojem se vidi kako Tereza Kesovija pjeva i priprema se za veliki koncert.

"Koncert hrvatske dive Tereze Kesovije na Starom placu sada je i službeno popunjen. Veseli me što ćemo 3. svibnja, u sklopu programa Sudamje, imati čast poslušati njezin oproštajni koncert u Splitu", poručio je Šuta.

Objavljeni video dodatno je razveselio brojne obožavatelje, koji će početkom svibnja imati priliku svjedočiti emotivnoj glazbenoj večeri i oproštajnom nastupu jedne od najvećih domaćih glazbenih umjetnica.

