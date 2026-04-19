Stari plac je rasprodan za oproštajni koncert Tereze Kesovije! U prodaju su izvanredno puštene dodatne ulaznice, a montirat će se još jedna tribina

Oproštajni koncert Tereze Kesovije na Starom placu izazvao je ogroman interes publike, a prvotni kontingent ulaznica rasprodan je u vrlo kratkom roku. Kako doznajemo, Grad Split je zbog velikog zanimanja osigurao još nešto više od 100 dodatnih ulaznica te će za tu prigodu biti postavljena i dodatna tribina s još malo više od 100 mjesta.

Ulaznice za nova mjesta puštene su danas u prodaju, a sudeći prema dosadašnjem interesu, očekuje se da će i taj dodatni kontingent vrlo brzo planuti.

Od HNK do Starog placa

Podsjetimo, oproštajni koncert velike glazbene dive prvotno je trebao biti održan u splitskom HNK. No, zbog iznimnog interesa publike Grad Split donio je odluku da se koncert premjesti na Stari plac, čime je omogućeno da ovom posebnom događaju prisustvuje znatno veći broj građana i gostiju. Koncert Tereze Kesovije na Starom placu održat će se 3. svibnja, u sklopu ovogodišnjeg programa Sudamje. U istoj objavi navedeno je da su ulaznice za koncert puštene u prodaju 13. travnja.

Publika ne skriva uzbuđenje

Brzina kojom su ulaznice rasprodane još jednom potvrđuje koliki interes vlada za nastup Tereze Kesovije, glazbenice koja desetljećima zauzima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni. Oproštajni koncert na Starom placu tako se već sada nameće kao jedan od najiščekivanijih kulturno-glazbenih događaja ovogodišnje Sudamje.

S obzirom na potražnju, nije isključeno da će i posljednje puštene ulaznice nestati već tijekom dana, pa svi koji žele prisustvovati ovom emotivnom glazbenom oproštaju moraju požuriti.