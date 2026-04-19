SCENE ZA PAMĆENJE Redovi na benzinskoj: Bogataš častio gorivom i napunio stotine spremnika

Dva i pol sata vozači na jednoj benzinskoj postaji u Berlinu nisu vidjeli crveno, nego jako puno ružičastog! Baloni, radna odjeća, role papira. Naime, švicarski milijunaš (proizvođač toaletnog papira) Beat Mörker (45, brend „Roosa“) častio je obitelji u glavnom gradu besplatnim punjenjem spremnika, piše Bild.

Prvi se u red pokušao stati jedan vozač Mercedesa, sat vremena prije početka akcije na crpki Total Access u Charlottenburgu. Poslan je kući. Veliko auto, a unutra nema djeteta – to se nije uklapalo u akciju besplatnog točenja. Ostala mu je samo utješna nagrada s palete: paket ružičastog toaletnog papira.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za dobar cilj

Više sreće imala je odgojiteljica Laura Hühnert (30) s udomljenim djetetom Rayom (2). Za ovu malu obitelj vožnja od 20 minuta se isplatila: u spremnik njezinog Forda stalo je 43,66 litara u vrijednosti od 89,46 eura, prenosi Fenix magazin.

Kako inače štedi u ovim skupim vremenima? Mama kaže: „Moj muž više ne ide u teretanu, nosimo staru odjeću i kupujemo samo za malenu. I naravno, za svaki put razmišljamo moramo li doista ići autom.“

Darežljivi sponzor Mörker doletio je u subotu navečer iz Basela i sam pomagao na crpki. „Ovo mi je jako važna stvar koja ide iz srca jer sve postaje preskupo“, kaže on. Od svakog prodanog paketa njegovog papira 10 centi ide u projekt za zaštitu djece.

Kao šef preuzima privatne troškove goriva svojih radnika

Akcija u Berlinu financirana je upravo iz fonda za toaletni papir. Mörker, koji kod kuće u garaži ima tri Ferrarija, rekao je za BILD: „Privatno sada plaćam gorivo za put na posao i svojih deset dostavljača u Švicarskoj.“

Liane Lenz (42, troje djece) za akciju je saznala od prijateljice: „Pun spremnik pomaže da s djecom možemo više toga raditi. Čovjek napokon može opet negdje otići na izlet.“

Maximilian Novikov (41) požalio je što je imao samo malo mjesta u spremniku: „Dopunio sam čim sam čuo da se zatvara Hormuški tjesnac. Unatoč tome, ovo je mega akcija.“

Na kraju su 152 obitelji profitirale, a u spremnike je uliveno 4.788 litara besplatnog goriva. Ukupno je milijunaš platio 10.000 eura za benzin i dizel!

Šef benzinske postaje častio kobasicama

Šef postaje Steven Gröbler (39) sve je još počastio kobasicama i slatkišima – iako su i za njega teška vremena jer vozači nakon skupog točenja jedva troše novac u trgovini.

Samo za znakove zabrane parkiranja, kako bi spriječio guranje u stotinu metara dugom redu, platio je 1.000 eura iz vlastitog džepa. Inače, Gröbler uvijek pazi na mališane: „Uvijek imam besplatan sladoled za njih u škrinji.“