Zbog velikog interesa koncert Tereze Kesovije premješten na novu lokaciju!

Veliki obljetnički koncert Tereza Kesovija, kojim obilježava 60 godina impresivne karijere, ipak neće biti održan u HNK Split kako je prvotno najavljeno.

Glazbeni spektakl pod nazivom „To sam ja“ seli se na otvoreni prostor Stari Plac, gdje će 3. svibnja okupiti velik broj obožavatelja jedne od najvećih diva hrvatske glazbene scene.

Riječ je o koncertu koji će objediniti najvažnije pjesme iz bogate karijere Tereze Kesovije – od bezvremenskih klasika do skladbi koje su obilježile generacije. Tijekom desetljeća, umjetnica je izgradila status glazbene ikone, s više od tisuću snimljenih pjesama, brojnim nagradama i nastupima diljem svijeta.

Posebna veza između Splita i Tereze traje još od 1964. godine, kada je prvi put izvela pjesmu „Nima Splita do Splita“, koja je s vremenom postala svojevrsna himna grada. Upravo zato i ne čudi što će ovaj veliki jubilej proslaviti pred splitskom publikom – ovoga puta na većoj lokaciji koja može primiti znatno više posjetitelja.

Promjena mjesta održavanja sugerira kako se očekuje iznimno velik interes publike, pa će otvoreni prostor Starog placa omogućiti da koncertu prisustvuje što više njezinih vjernih obožavatelja.