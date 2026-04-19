Potres zatresao Sarajevo

Trese se susjedstvo

Potres jačine 3 stupnja po Richteru pogodio je u 18:53 sati šire područje Sarajeva. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je zabilježen dva kilometra od Pala, odnosno 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH. Potres je bio na dubini od pet kilometara.

Građani osjetili podrhtavanje

Brojni građani svoja su svjedočanstva ostavili na stranici EMSC-a. "Dobro je zatreslo, ali kratko", "Samo je tresnulo", "Trajalo je tri sekunde, dobro se osjetilo", neki su od komentara. "Na Bistriku u Starom Gradu dobro se osjetilo, kao da netko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, iz smjera Vijećnice prema Trebeviću", detaljnije je opisao jedan stanovnik Sarajeva.

Nema dojava o šteti

Zasad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti, piše Klix.ba.

