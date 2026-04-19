Potres zatresao Sarajevo

Potres jačine 3 stupnja po Richteru pogodio je u 18:53 sati šire područje Sarajeva. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar je zabilježen dva kilometra od Pala, odnosno 16 kilometara istočno od glavnog grada BiH. Potres je bio na dubini od pet kilometara.
🔔#Earthquake (#zemljotres) M3.0 occurred 14 km SE of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 18:53:05).
— EMSC (@LastQuake) April 19, 2026
Građani osjetili podrhtavanje
Brojni građani svoja su svjedočanstva ostavili na stranici EMSC-a. "Dobro je zatreslo, ali kratko", "Samo je tresnulo", "Trajalo je tri sekunde, dobro se osjetilo", neki su od komentara. "Na Bistriku u Starom Gradu dobro se osjetilo, kao da netko udara u bubnjeve, više uzastopnih udara, u valovima, iz smjera Vijećnice prema Trebeviću", detaljnije je opisao jedan stanovnik Sarajeva.
#Earthquake 23 km NE of #Sarajevo (Bosnia & Herzegovina) 17 min ago (local time 18:53:04). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses.
— EMSC (@LastQuake) April 19, 2026
Nema dojava o šteti
Zasad nema informacija o mogućoj materijalnoj šteti, piše Klix.ba.