"U Hrvatskoj sam pronašao ono što je Njemačka izgubila": Dirljiva priča o poduzetniku koji je s obitelji pobjegao od stresa i ponovno pronašao život

U vremenu kada tisuće Hrvata odlaze u Njemačku u potrazi za boljim životom, jedna priča ide u potpuno suprotnom smjeru – i privlači veliku pažnju europskih medija. Njemački poduzetnik Mirko Kedenburg, koji je živio u Bremenu i vodio uspješnu tvrtku, odlučio je napustiti takav život i s obitelji preseliti u Hrvatsku. Danas živi u Svetom Filipu i Jakovu kod Zadra – i ne planira povratak.

Prema pisanju njemačkih medija, među kojima je i ugledni Welt, riječ je o čovjeku koji je odlučio napustiti stabilan, ali stresan život u Njemačkoj i potražiti drukčiji ritam – onaj u kojem obitelj i svakodnevica imaju prednost nad karijerom i pritiskom.

„Das Leben in Kroatien ist so, wie es bei uns in Deutschland in den 90ern war: Tür auf, Kinder raus“ https://t.co/avhy2KgZdh pic.twitter.com/VV4bMj0c0x — WELT (@welt) April 16, 2026

"Otvoriš vrata i djeca nestanu vani"

Razlog njegove odluke možda najbolje opisuje jednostavna slika svakodnevice. Kako kaže, njegova djeca u Hrvatskoj žive ono što je on sam imao kao dijete u Njemačkoj 90-ih godina – slobodu.

"Otvoriš vrata, djeca izađu van. Navečer se vrate prljava i gladna, ali sretna", opisuje Kedenburg, dodajući da je takav način života u Njemačkoj danas gotovo nemoguć. Upravo taj osjećaj sigurnosti i bezbrižnosti bio je presudan za njegovu odluku. Kedenburg nije otišao iz nužde – naprotiv. U Njemačkoj je imao stabilan i uspješan život, vodio tvrtku i upravo završio izgradnju kuće. No nakon pandemije, kako kaže, osjetio je veliku promjenu u društvu i međuljudskim odnosima.

"Taj osjećaj poštovanja među ljudima jednostavno je nestao", objašnjava. Upravo tada počinje razmišljati o odlasku – isprva neozbiljno, kroz ideju o preseljenju u Španjolsku. No nakon posjeta Hrvatskoj, sve se mijenja.

"U Hrvatskoj sam kliknuo"

Prekretnica se dogodila gotovo spontano. Tijekom jednog boravka na Jadranu, Kedenburg je shvatio da je pronašao ono što mu je nedostajalo – opušten odnos među ljudima i osjećaj pripadnosti.

"U Hrvatskoj sam ponovno pronašao srdačnost i ljudskost koja mi je nedostajala", ističe. Nakon povratka u Njemačku, odluka je pala – obitelj kreće ispočetka.

Život bez stresa, ali s "malim buntom"

Danas se u Hrvatskoj bavi upravljanjem nekretninama i vodi potpuno drukčiji život.

Posebno ga je iznenadila kombinacija opuštenosti i spontanosti koju opisuje kao "pravila koja postoje i ne postoje". Taj, kako kaže, "mali bunt" u svakodnevici – uz istodobnu srdačnost ljudi – nešto je što ga je dodatno osvojilo.

Zanimljiv mu je i odnos prema djeci: u restoranima, kaže, djeca se slobodno igraju, a odrasli to prihvaćaju bez prigovora – što je u Njemačkoj sve rjeđe.

Hrvatska očima stranaca: velika obitelj

Jedan od elemenata koji posebno ističe jest i osjećaj zajedništva. “Hrvati su ponosni na svoju zemlju i kulturu. Ovdje se često osjećaš kao dio velike obitelji”, kaže Kedenburg.

Upravo taj osjećaj pripadnosti, sigurnosti i jednostavnijeg života razlog je zbog kojeg, kako tvrdi, više nema dileme – njegova budućnost je u Hrvatskoj.

Paradoks koji sve više dolazi do izražaja

Ova priča otvara i šire pitanje. Dok dio hrvatskih građana i dalje odlazi u inozemstvo zbog ekonomskih razloga, Hrvatska istodobno postaje sve privlačnija strancima koji traže kvalitetu života, mir i ljudskost. U slučaju Mirka Kedenburga odgovor je jasan – odlazak iz Njemačke nije bio korak unatrag, nego, kako sam kaže, povratak životu kakav bi trebao biti.