Pojeftinjuje gorivo

Od utorka bi vozače na benzinskim postajama trebale dočekati niže cijene goriva.

Vlada će u ponedjeljak na sjednici ponovno ograničiti najviše maloprodajne cijene, a prema neslužbenim najavama, litra eurosupera 95 pojeftinit će za 2 centa i stajati 1,64 eura, što donosi uštedu od jednog eura na prosječnom spremniku od 50 litara. Očekuje se da će cijena eurodizela pasti za 5 centi, na 1,80 eura po litri, čime bi puni spremnik bio jeftiniji za 2,5 eura. Najveće pojeftinjenje, od 6 centi, trebalo bi se odnositi na plavi dizel, čija bi nova cijena bila 1,30 eura za litru, piše dnevnik.hr.

Ribari i poljoprivrednici zabrinuti

Razvoj situacije s cijenama pozorno prate i poljoprivrednici te ribari, čije poslovanje ovisi o plavom dizelu. "To pojeftinjenje od 6 centi nama u praksi ništa ne znači s obzirom na to da nam je poskupio skoro 100 posto. Šest centi je, ono, lijepo je da nije poskupio. Dobro da je barem stao", izjavio je Dinko Cvjetović, vlasnik ribarskih brodova u Dubrovniku.

Vlada uvodi i "plivajući PDV"

Osim novih cijena, Vlada će na sjednici u proceduru uputiti i takozvani plivajući PDV. Riječ je o alatu kojim bi Vlada, u slučaju potrebe, mogla utjecati na visinu stope poreza i tako smanjiti cijene. Prema prijedlogu, PDV na gorivo ne bi mogao biti niži od 15 posto. Na dnevnom redu sjednice naći će se i trošarine na energente, u koje je Vlada već intervenirala.