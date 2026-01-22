Tereza Kesovija završava karijeru, a posljednji koncert održat će u Splitu: "Skoro je zaplakala kada smo se čuli..."

Poznata hrvatska glazbenica Tereza Kesovija završava svoju bogatu glazbenu karijeru, a kako doznajemo, svoj posljednji koncert održat će u Splitu! To je za Dalmaciju Danas potvrdio poznati estradni menadžer iz Splita Ivica Bubalo.

Kako nam je naglasio, s Terezom se danas čuo dva puta, a u kontaktu je i s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, koji ga je odmah podržao u ideji da Tereza na kraju karijere nastupi u Splitu.

"Tereza i ja smo se danas čuli dva puta. Rekla mi je da joj je nezamislivo da svoju glazbenu karijeru ne završi u Splitu. Dogovor je potvrđen: Split, a koncert će biti u Hrvatskom narodnom kazalištu. Moramo još dogovoriti točan termin, a to ćemo znati ovih dana. Čuo sam se i s gradonačelnikom Splita Tomislavom Šutom i on mi je rekao da se čujem s Terezom, pa da popričamo. Mi smo se čuli i ovo mi je potvrdila. Skoro je zaplakala kada je primijetila da će Split biti njezina posljednja glazbena stanica", kazao nam je Bubalo te je nadodao:

"Ona će svoj zadnji koncert odraditi u Splitu. Rekla mi je da ne može zamisliti kraj bez Splita. Grad Split će sada sve ostalo dogovoriti — termin i cijelu tehničku proceduru koja ide uz to", rekao je Bubalo za Dalmaciju Danas.

Tko je Tereza Kesovija?

Tereza Kesovija jedna je od najpoznatijih ikad hrvatskih pjevačica zabavne glazbe. Rođena je 3. listopada 1938. u Dubrovniku, a studirala je flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Javno nastupa od davne 1959. godine.

Širu pozornost privukla je početkom 1960-ih, među ostalim i pobjedom na natjecanju "Prvi pljesak" u Zagrebu 1961. godine. Tijekom karijere djelovala je i u inozemstvu, pri čemu se posebno ističe razdoblje rada u Parizu, gdje je nastupala u poznatim dvoranama poput Bobina i Olympije.

Kesovija je bila i sudionica Eurovizije: 1966. godine predstavljala je Monako s pjesmom "Bien plus fort", a 1972. godine Jugoslaviju s pjesmom "Muzika i ti". Tijekom dugogodišnje karijere ostvarila je opsežnu diskografiju, uz izdanja i nastupe u Hrvatskoj, Francuskoj i diljem svijeta.