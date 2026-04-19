VIDEO Što je to bilo? Prizor iz Dalmacije nasmijao internet

Video koji je objavila popularna stranica Imotski crnjaci izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama. Na snimci se vidi barjaktar koji, predvodeći svatovsku kolonu, plješće manjoj skupini biciklista na cesti.

Detalj koji je svima zapeo za oko

Upravo taj kratki i spontani trenutak pretvorio je video u mali hit na društvenim mrežama. Spoj svadbene kolone, zastave i pozdrava biciklistima mnogima je bio istodobno neobičan i duhovit. Objava je brzo prikupila niz šaljivih komentara. Dio pratitelja našalio se na račun rakije i "vatrene vode", pa su se nizale opaske poput "aditiv za bicikl", "bit će brži" i "to je vatrena voda".

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Drugi su pak pohvalili gestu i atmosferu, uz komentare poput: "Bitno je da je od srca" i "Ovi u autu su profići".

Među najčešćim dojmovima istaknula se tvrdnja da je ovakav prizor vjerojatno moguć samo u Hrvatskoj. Upravo ta mješavina svadbenih običaja, spontane zezancije i lokalnog duha bila je dovoljna da snimka nasmije velik broj ljudi.