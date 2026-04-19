Oriol Riera više nije trener Istre 1961

Oriol Riera više nije trener NK Istre 1961, potvrdio je pulski prvoligaš nakon poraza od Vukovara rezultatom 1:2 u SuperSport HNL-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riera je na klupu zeleno-žutih stigao u rujnu 2025. godine, a tijekom svog mandata vodio je momčad u ukupno 25 utakmica u prvenstvu i kupu. Iz kluba su se kratko oprostili od dosadašnjeg trenera, uz zahvalu za suradnju i želje za nastavak njegove trenerske karijere.

"Ovim putem se zahvaljujemo treneru na dosadašnjoj suradnji te želimo puno uspjeha u nastavku karijere", poručili su iz Istre 1961. Odluka o razlazu dolazi nakon novog prvenstvenog poraza, ovoga puta protiv Vukovara, što je očito bio okidač za promjenu na klupi pulske momčadi.