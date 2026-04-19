Djeca i stihovi u prvom planu: Milijana Kovačević u GKMM-u predstavlja „Tratinčicu“ uz učenike splitske škole

U ponedjeljak, 20. travnja 2026., u velikoj dvorani Gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu održat će se predstavljanje nove zbirke za djecu „Tratinčica“ autorice Milijane Kovačević, dugogodišnje školske psihologinje i pjesnikinje koja i u mirovini neumorno stvara.

Program započinje u 18 sati, a posebnu draž večeri dat će nastup učenika, koji će zajedno s autoricom oživjeti stihove kroz igru, glas i emociju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zbirka koja spaja igru, stih i djetinjstvo

Nova zbirka „Tratinčica“ donosi zagonetke, igrokaze i interaktivne stihove namijenjene najmlađima, ali i svima koji žele zadržati dječju znatiželju. Kroz jednostavne, a promišljene tekstove, autorica nastavlja graditi most između svijeta djece i svijeta odraslih.

Upravo ta kombinacija dječje mašte, igre i pouke ono je što ovu zbirku čini posebnom i bliskom publici.

Učenici kao srce večeri

U programu sudjeluju učenici 2.b razreda OŠ Lučac, uz svoju učiteljicu Nikicu Sikiricu, kao i profesorica glazbenog odgoja Lidija Čujić Živković. Svoj doprinos dat će i Vesna Jukić-Oštrek, Ana Vuković te ilustrator Ivica Kolumbić, dok će se publici predstaviti i sama autorica.

Najavljen je i gost iznenađenja, a cijeli program osmišljen je kao spoj dječje spontanosti i topline zajedničkog stvaranja.

Život posvećen radu s ljudima i riječima

Milijana Kovačević iza sebe ima iznimno bogatu karijeru. Gotovo četiri desetljeća radila je kao školska psihologinja u OŠ Kman-Kocunar, a svoje znanje prenosila je i kao predavačica na Filozofskom fakultetu u Splitu. Radila je i u različitim savjetovalištima te bila ravnateljica privatne srednje škole.

Ni danas ne miruje – aktivna je članica udruge Žrvanj, gdje je nedavno održala zapaženo predavanje o putovanju u Armeniju. Njezina književna večer u GKMM-u u veljači 2024., kada je predstavila zbirku „Sunce u čaši“, ostala je zapamćena po toploj atmosferi i velikom odazivu publike.

Nova zbirka „Tratinčica“ prirodan je nastavak tog puta – spoj iskustva, nježnosti i trajne posvećenosti djeci, koja i dalje ostaju u središtu njezina stvaralaštva.