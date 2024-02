MILIJANA KOVAČEVIĆ Split ima šumsku vilu koja je otkrila kako ostati "vazda zelen, čist i mlad"

Što treba napraviti za ostati vazda zelen, čist i mlad doznali su svi posjetitelji sinoćnje promocije nove zbirke pjesama Milijane Kovačević u Gradskoj knjižnici Marka Marulića. S obzirom na broj posjetitelja, ovu tajnu već je doznao respektabilan broj ljudi, a doznat će je i svi oni koji u ruke uzmu ovu sjajnu “multipraktik” zbirku “Sunce u čaši”, kako ju je sama autorica opisala.

Devedeset minuta promocije posjetitelji nisu skidali smiješak s lica, što nimalo ne čudi jer je svijet Milijane Kovačević upravo takav - radostan, iskren, znatiželjan, jednostavan, pustolovan, emotivan s dubokim poštovanjem i prema čovjeku i prema prirodi. Kroz svaki stih, svaku pjesmu, duboko se prožima upravo misao povezanosti čovjeka s prirodom. Prisutnima su se uvodno obratili ravnateljica GKMM-a Grozdana Ribičić i nakladnik Zoran Bošković.

Promociju su ne samo uveličala djeca - učenici OŠ Lučac, nego su bili i njeni glavni nositelji. Ima li ljepšeg načina prezentiranja pjesama javnosti nego da ih ova redom darovita djeca izrecitiraju i odglume? Tako su se pred publikom našli maslačci, sunce, oblaci, mravi, puži, pauci i brojni drugi Milijanini junaci iz zbirke, a za svoj trud kao i trud njihove učiteljice Nikice Sikirice nagrađeni su velikim pljeskom.

“Ovi stihovi, ove pjesme, nisu rezervirane samo za djecu. Odrasli također mogu uživati u njihovoj jednostavnosti i ljepoti, u razigranosti i dubokim porukama koje ove pjesme nose. Ove pjesme mogu priuštiti trenutke opuštanja, vraćanja u djetinjstvo i mladenaštvo, osvježavaju, bude radost i vedrinu u velikima i malima. Ako želite postati i ostati vječno zdravi, mladi i lijepi, kako nam to autorica u podnaslovu knjige sugerira, toplo preporučujem ovu knjigu. Kao što je profesorica Dijana Zalar kazala, imati je uvijek negdje blizu sebe i često uranjati u njene stranice i uživati u ljepoti koju ona nudi”, rekla je učiteljica Nikica Sikirica.

Recenzentica Irena Delonga Nešić, inače profesorica i pjesnikinja, za posljednju Milijaninu zbirku imala je samo riječi hvale. Kaže da je njenu vrijednost prepoznala još prije tri godine, kada je prvi put pročitala rukopis.

“Mislim da je šumska kraljica, kojom se nazvala Milijana, prije svega jedna djevojčica. Ostala je vazda zelena, a sada nam je pokazala kako da i samo to uradimo, tamo da gledamo oko sebe. Ova knjiga je prepuna slika, slika u riječima, ali i Miljaninih fotografija koje su jako lijepe. To diže zbirku na višu razinu jer vidimo dvaput što je Milijana ugledala kroz svoje oči. To nije nešto začudno, ali je upravo u toj jednostavnosti “trik”. Te su stvari stalno ispred nas, samo ih mi ne vidimo. No onda dolazi šumska kraljica koja kaže “okreni glavu na ovu stranu”, pa vas povuče za rukav i kaže “vidi ovu krošnju, dunju, sunce, pupavice, lastavice”. Takve stvari često ne vidimo, zašto izađite u prirodu. Ako ne možete, evo prirode, ona može biti stalo s vama. Uživajte u poeziji i prirodi”, kazala je Delonga Nešić.

Sama autorica duboko se zahvalila, kako je kazala, onima koje najviše voli, a to su djeca. “Čovjek uvijek pronađe čovjeka, samo treba držati oči otvorene”, poručila je uvodno Kovačević.

Potom je otkrila gdje je i kako je zbirka nastala:

“Ova knjiga je nastala u čarobnoj prirodi. Ovo što ste gledali, manje je od stotog dijela te ljepote. U početku nisam znala što s tom silnom ljepotom koja me snašla, pa sam se sjetila da počnem pisati pjesme. Pisala sam i pisala… pjesme su se počele stvarati na sve strane, i tada sam shvatila da pjesme trebam početi darivati djeci. Pjesme su se počele pojavljivati u dječjim čitančicama, pa u dvije zbirkice i sada u vašim ustima, nije li to prekrasno? Pjesme su primarno bile za djecu no zbirka je potom došla u ruke odraslih, pa i starijih žena. Kad one je ne ispuštaju iz ruku, pa sam shvatila da može i za jedne i druge. Isto tako shvatim i da se i sasvim maleni, koji još ne idu u školu, oduševljavaju pojedinim pjesmicama i shvatim da je to i za darovite predškolce. Onda shvatim da ima i onih koji su dosta slojeviti pa da pjesme mogu čitati i malo stariji školarci. Ispadne da je to jedna multipraktik zbirka. Nisam htjela da ispadne tako, ali ispalo je, poručila je autorica.

Gosti iznenađenja ove uspješne i zanimljive promocije bili su Maksim Voznjak koji se okupljenima obratio iz Moskve video putem, a uživo je pjesme na hrvatskom, engleskom i turskom recitirala Adrijana Turić Erceg, knjižničarka i profesorica hrvatskog i engleskog jezika.