FOTOGALERIJA Završeno do sada najveće izdanje Dalmatia Boat Showa, otvorena nova nautička sezona

Ponovo je brodska sirena u nedjelju u 18 sati u Marini Baotić obilježila kraj još jednog uspješnog međunarodnog sajma nautike. Emotivan trenutak za izlagače, posjetitelje i organizatora. Dalmatia Boat Show zatvoren je onako kako i priliči manifestaciji koja je u samo tri godine uhvatila ozbiljan smjer: puni pontoni, dinamična marina i 15 tisuća posjetitelja iz čitave Europe.

U Segetu Donjem još se jednom potvrdilo ono što je u nautičkim sajmovima već neko vrijeme trend. Proljeće na Mediteranu ima težinu koju nijedna hala, koliko god bila velika i skupa, ne može nadoknaditi. Ove godine okupilo se rekordnih 180 izlagača, a ponuda – od manjih plovila do ozbiljnih jahti, njih ukupno 200 – bila je najjača dosad. Ukratko, tko je imao što pokazati, bio je ovdje. Tijekom četiri dana trajanja manifestacije sunce i more odradili su svoj dio zadatka, a plovila su bila u prirodnom okruženju. Trgovalo se, družilo, uživalo u sjajnoj atmosferi i zabavnom programu, jer ovdje se ipak radi o showu. Terase restorana i bara uz bazen u Marini Baotić s pogledom na jahte bile su prepune gostiju, čuli su se brojni jezici svijeta, kao u špici sezone.

Otvorena nova nautička sezona

S Dalmatia Boat Showom otvorena je nova nautička sezona na Jadranu, a ovaj sajam pokazao se kao mjesto susreta svih koji nešto znače u nautici – od proizvođača i servisera do kupaca, domaćih i stranih.

Na kraju još jednog nautičkog spektakla, organizator i vlasnik Željko Baotić sažeo je bit cijele priče.

"Tek smo na trećem izdanju, a već smo postali važna točka za sve u nautici, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Od početnih 120 izlagača, preko lanjskih 150, do ovogodišnjih 180, jasno je da smo pogodili i vrijeme i mjesto. Travanj je idealan trenutak, a prednost je što imamo gotovu infrastrukturu, marinu koja živi cijelu godinu. Od početka sam gledao širu sliku i nisam razmišljao samo o domaćem tržištu. Nautika je međunarodna priča i tako je treba graditi. U našoj marini tek je jedan posto domaćih nautičara, ali zato je 99 posto radne snage iz Hrvatske, što ovoj industriji daje dodatnu vrijednost i stabilnost. Posebno bih se želio zahvaliti izlagačima. Oni su temelj svakog sajma i bez njih ovakva priča ne bi bila moguća."