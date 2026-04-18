VIDEO Počela sezona poskoka, jedan snimljen na Velebitu

S dolaskom toplijeg vremena počela je sezona poskoka, najotrovnije zmije u ovom dijelu Europe. Budi se i priroda u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit, što su potvrdili i najnovijom objavom na društvenim mrežama, ondje je snimljen susret s poskokom, jednom od najpoznatijih i najopasnijih zmija ovog područja. Riječ je o vrsti koja je najotrovnija zmija u Hrvatskoj, no u pravilu izbjegava ljude i napada isključivo ako se osjeti ugroženom. Upravo zato stručnjaci stalno apeliraju na oprez i poštivanje prirode, osobito u planinskim i krškim područjima, piše Večernji.

Ispod objave brzo su se nizali komentari građana. Jedan je kroz šalu napisao kako “čeka prvog Čeha koji će se pojaviti gore u japankama”, aludirajući na neadekvatnu opremu pojedinih turista. Drugi su pozivali na razum i smirenost, ističući da treba paziti na sebe, ali i “pustiti rođu na miru”, uz napomenu da je u prirodi često veća opasnost susresti medvjeda nego zmiju. Bilo je i onih koji su primijetili veličinu snimljenog primjerka, nazvavši ga pravim “kapitalcem”, uz šalu da je možda stariji i od nečijeg nonića.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pojedini su podijelili i vlastita iskustva, napominjući da poskok nije agresivan, ali da može biti opasan ako ga se iznenadi, primjerice dok miruje na drvetu ili stijeni pa se naglo probudi. Drugi su pak poručili kako zmijama jest mjesto u divljini, ali ne i u blizini kuća, dok su neki primijetili kako se čini da su “svake godine sve duži”.

Kad je riječ o samom ugrizu, posljedice mogu biti ozbiljne. Ujed zmije izaziva jaku bol, a na mjestu ugriza vide se dvije točkaste ranice, udaljene nekoliko milimetara, koje mogu, ali i ne moraju krvariti. Već nakon desetak minuta javlja se utrnulost i crvenilo, a potom i otok koji se širi od mjesta ugriza, primjerice s prsta na šaku, pa kroz nekoliko sati i na cijelu ruku, rame i trup. To može dovesti do poremećaja cirkulacije, pa čak i do razvoja teških komplikacija koje zahtijevaju hitnu medicinsku intervenciju.

U najtežim slučajevima dolazi do krvarenja u tijelu, poremećaja zgrušavanja krvi, razvoja šoka i zatajenja vitalnih funkcija. Posebno su opasni ugrizi u području glave i vrata, kao i oni kod kojih otrov dospije izravno u krvnu žilu.

Ugrizi se najčešće događaju zbog neopreza, tijekom branja šparoga, penjanja po stijenama ili pokušaja fotografiranja iz prevelike blizine. Ljudi ponekad pokušavaju uhvatiti zmiju ili je povući iz skrovišta, što dodatno povećava rizik. U slučaju ugriza najvažnije je ostati smiren i što prije potražiti liječničku pomoć. Osobu treba umiriti, poleći ili posjesti i imobilizirati ugrizeni ud kako bi se usporilo širenje otrova. Također je važno skinuti prstenje, satove i slične predmete prije nego nastupi oticanje.