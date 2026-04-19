Njegova poruka o Hajduku i danas odzvanja Poljudom

Na današnji dan 1938. godine rodio se Stanko Poklepović

Na današnji dan prije 88 godina rođen je Stanko Poklepović. I nije on bio samo običan trener, i to trofejni, osvajač prvog prvenstva Hrvatske s Hajdukom 1992. Špaco je bio Split, Špaco je bio Dalmacija, Špaco je bio Hajduk.

Pamtimo onu njegovu: "Hajduk je neuništiv."

A svašta je bilo u toj gotovo polustoljetnoj ljubavi i pripadnosti klubu, u kojem je trenersku karijeru započeo još sedamdesetih kao pomoćnik svome Tomislavu Iviću. Nisu u Poljudu bili uvijek ni baš najkorektniji prema svome treneru, Špaci, pjesničkog izražaja, vrlo stručnom i nadasve rječitom. Bilo je tu i nezasluženih smjena i otkaza. Smijenjen je najprije 1986., kada je u četvrtfinalu Kupa UEFA imao aktivan rezultat od 1:0 pred odlazak na revanš belgijskom Waregemu.

"Ja sam znao da oko šezdesete minute kod Waregema ulazi Brazilac Mutombo i redovito zabija, ja bih to blokirao, stavio bih u obranu beton", govorio je godinama kasnije.

Tako mu eto nisu dali nastaviti europski niz s jednim stvarno europskim Hajdukom, predvođenim Sliškovićem, Gudeljom, Vujovićima... Eliminirao je te godine i Metz, i Torino, i Dnjepar. Hajduk je na kraju, nakon smjene Poklepovića, eliminiran od nekog bezveznog Waregema. A moglo se do kraja te godine, stvarno se moglo...

Htio se europskim trofejom okititi dijamantni 75. rođendan Hajduka. Bila je i svečanost u teatru, pa i jedan glazbeno-zabavni program uživo iz Bijelog salona, što je bilo pravo čudo u to vrijeme kada je tadašnji TV Zagreb imao samo dva programa.

Bijeli su tada bili hit.

A uvijek je htio pomoći svome Hajduku, pa je i kao trener "Budućnosti" nagovarao jednog Dejana Savićevića da pojača "bijele", a za taj transfer desetljeća tog je proljeća 1988. malo nedostajalo.

Spašavao je svoj Hajduk i 1991., kada mu nije išlo u zadnjem prvenstvu bivše lige. Tako se našao na klupi kada je Hajduk posljednji put istrčao na beogradsku Marakanu, na megdan ljutom rivalu "Crvenoj zvezdi". Taj posljednji susret ova dva kluba bio je sve, samo ne nogometna utakmica. Susret je bio pun nemilih scena i fizičkih okršaja. Čak je Dragiša Binić nokautirao Stanka Poklepovića, što imamo i na YouTubeu, pa je Siniša Mihajlović vikao: "Nisi trebao njega, on je dobar kao lebac."

Osvajao je kasnije s Hajdukom i Hrvatski nogometni kup 2010., a pred jedno finale Kupa isto je nepravedno smijenjen 1993. S bijelima ima i prvi hrvatski Superkup 1992.

I mogli bismo sad o Špacinim batudama, i o pirji, i o vertikalnoj impostaciji igre, i još o koječemu iz bogatog repertoara ovog nogometnog znanstvenika.

I tako se Split i Hrvatska na današnji dan sjećaju ovog velikog i nadasve dobrog čovjeka, nekad i hrvatskog izbornika, koji je imao, kako je sam znao kazati, "viziju igre" te njegovao ljepotu nogometa.

Dakle, hajdukovci, nastojte njegovati ljepotu nogometa, Stanko Poklepović vas s neba gleda.