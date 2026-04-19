U neretvanskoj dolini počela berba: Jagode nikad bolje, ali proizvodnja sve teža

Kvaliteta je odlična, no zbog velikih troškova proizvodnje sve je manje proizvođača, a i kada dođe vrijeme berbe, iz godine u godinu sve je veći problem pronaći one koji će jagode brati.

U dugačkim redovima zelenih sadnica, ističu se zreli plodovi omiljenog sezonskog voća.

- Imamo oko 14 hektara jagode, planiramo da ćemo ubrati između tristo i četiristo tona. Jagoda je ove godine izvanredne kvalitete, kaže proizvođač Ivan Bjeliš iz Opuzena.

Jednom od najvećih neretvanskih proizvođača jaka je tuča uništila veći dio uroda. Gradimir Šešelj, proizvođač iz Opuzena kaže da mu je uništeno 150.000 sadnica, šteta je golema, piše HRT.

Problem je, navode stručnjaci, i lažno prezentiranje uvoznih proizvoda.

- Prekupci koriste priliku, prepakiraju u ambalažu koja je slična, odnosno identična i prodaju je pod domaću. Iskoriste to da prevare proizvođače i da prodaju po boljoj cijeni, upozorava agronom mr.sc. Danko Tolić.

- Te su jagode bez okusa, boje i mirisa, ubrane prije mnogo vremena, dok naše čim uberemo, već ujutro su na policama, ističe proizvođač Gradimir Šešelj.

Iz godine u godinu rastu troškovi proizvodnje, a sve je teže pronaći radnike.

- Snalazimo se, malo je nezgodno s Nepalcima zbog jezika, ali borimo se, nekako ide, navodi Branka Bajić iz BiH.

- Ne slažem se s time da svake godine moramo ulagat 30 - 40 posto više u sadnice i ostalo jer tada morate dizat cijenu. Ljudi preživljavaju, tako da moramo korigirat cijene i mi, smatra proizvođač iz Metkovića Leo Ilić.

Očekivana cijena je između tri i četiri eura najmanje, kaže proizvođač iz Opuzena.

Kvaliteta odlučuje, nadaju se proizvođači. Neretvanske jagode već od sljedećeg tjedna popunit će police trgovačkih centara, a manji proizvođači dostavljaju i na kućnu adresu!