Pogledajte gdje Žnjan još uvijek izgleda grozno

Gradski vijećnik Centra u splitskom Gradskom vijeću Marko Matijević uputio je apel građanima da pomognu u ažuriranju prikaza Žnjana na aplikaciji Google Maps, upozorivši da satelitske snimke još uvijek ne odražavaju stvarni izgled tog prostora.

Kako ističe, prošlo je gotovo godinu dana otkako je novi Žnjan otvoren, no na Google Mapsu taj prostor i dalje izgleda zapušteno i neuređeno. Umjesto nove plaže, šetnice, ugostiteljskih objekata, igrališta i garaža, na kartama su i dalje vidljivi žalo i prašina. Matijević smatra da je riječ o važnom pitanju i zbog dojma koji Split ostavlja na brojne turiste, s obzirom na to da mnogi upravo putem digitalnih karata planiraju svoj dolazak i boravak u gradu.

"Što više prijava, veća je šansa da Google reagira"

U svojoj objavi Matijević navodi kako Googleov algoritam funkcionira prema načelu prioriteta, odnosno da veći broj prijava u kratkom vremenu može povećati vjerojatnost da sustav prepozna potrebu za ažuriranjem.

"Googleov algoritam funkcionira po principu prioriteta – što više ljudi prijavi određenu lokaciju u kratkom vremenu, to je veća šansa da će sustav to prepoznati kao hitno i 'pogurati' Žnjan na listu za skoro osvježavanje satelitskih snimki", poručio je Matijević. Dodao je kako za cijeli postupak građanima treba tek jedna minuta.

Objavio i detaljne upute

Uz apel je objavio i kratke upute za sve koji žele sudjelovati u ovoj inicijativi. Građani trebaju otvoriti Google Maps i pronaći Žnjan, zatim kliknuti na svoju profilnu fotografiju u gornjem desnom kutu te odabrati opciju "Pomoć i povratne informacije". Nakon toga potrebno je kliknuti na "Slanje povratnih informacija o proizvodu", označiti područje platoa i poslati unaprijed pripremljenu poruku Googleu.

Predloženi tekst glasi: "The satellite imagery for Žnjan, Split is outdated. The new beach and infrastructure were completed in June 2025. Please update the photos to show the current state."

Poziv građanima da podijele objavu

Matijević je na kraju pozvao Splićane da podrže akciju, podijele objavu i obavijeste prijatelje i obitelj, uvjeren da bi veći broj prijava mogao ubrzati objavu novih snimki iz zraka.

"Što nas je više, prije ćemo dobiti novu sliku iz zraka. Podijeli objavu, javi svojima i idemo pokazati svijetu kako naš Žnjan stvarno izgleda 2026. godine", poručio je Matijević.