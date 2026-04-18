Panika među roditeljima: Pokrenuta hitna istraga zbog sumnje da su u dječju hranu ubačene opasne tvari

U Austriji je podignuta velika uzbuna među roditeljima jer se cjelokupan asortiman HiPP kašica hitno povlači s polica trgovina SPAR.

Razlog za ovu drastičnu mjeru je sumnja na namjernu manipulaciju proizvodima, a policija ne isključuje mogućnost da su u dječju hranu ubačene tvari opasne po život. Ova vijest posebno je važna za sve koji žive u pograničnim područjima ili planiraju putovanje.

Država Austrija trenutno je u šoku nakon što je proizvođač HiPP, u suradnji s lancem SPAR, odlučio povući sve staklenke dječje hrane iz predostrožnosti. Iako je sumnja prvotno pala na “HiPP povrće s mrkvom i krumpirom” (190g), odlučeno je da se iz prodaje ukloni apsolutno sve kako bi se izbjegao bilo kakav rizik za najmlađe, prenosi Fenix magazin.

Policija istražuje sumnjive oznake na dnu staklenki

Landespolizeidirektion Burgenland aktivno istražuje slučaj i traži pomoć javnosti. Prema navodima policije, posebno su sumnjive staklenke koje na dnu imaju specifičnu oznaku – bijelu naljepnicu s crvenim krugom. Ako primijetite takvu oznaku na proizvodu koji ste već kupili, nipošto ga ne otvarajte i ne dajte djetetu.

Povrat novca moguć i bez računa

SPAR je uputio dramatičan apel kupcima da provjere svoje zalihe kod kuće. Svi proizvodi kupljeni u poslovnicama SPAR, EUROSPAR, INTERSPAR ili Maximarkt u Austriji mogu se vratiti. Trgovac jamči povrat novca u punom iznosu, čak i ako ste bacili kase-bon.

Opasnost po život nije isključena

Iz Spara naglašavaju da ne mogu isključiti prisutnost tvari koje bi mogle biti smrtonosne za dojenčad. Budući da se čak i naizgled neupadljive staklenke mogu smatrati kompromitiranima, povlačenje je apsolutno.