Nestala je maloljetnica s fotografije. Jeste li je vidjeli?

Policija traga za maloljetnom Paolom Germanović iz Zagreba, čiji je nestanak prijavljen 17. travnja 2026. godine. Prema dostupnim informacijama, djevojčica se udaljila s adrese u Sjeničarskoj ulici u Zagrebu, nakon čega joj se gubi trag. Nestala osoba - 16506

Nestanak vodi zagrebačka policija

Slučaj nestanka vodi Policijska uprava zagrebačka, koja poduzima mjere kako bi se utvrdile sve okolnosti i pronašla nestala osoba. Paola Germanović hrvatska je državljanka, rođena 2012. godine, a prebivalište joj je u Zagrebu. Prema opisu, Paola je visoka oko 160 centimetara, srednje je tjelesne građe, ima kestenjastu valovitu kosu i smeđe oči. Nos i uši su joj srednje veličine.

Poziv građanima

Građani koji imaju bilo kakvu informaciju o Paoli Germanović ili su je vidjeli nakon 17. travnja pozivaju se da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nazovu 192.