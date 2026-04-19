Jedan svadbeni salon objavio je ovu fotografiju: "Nemamo ništa protiv budućih mladenaca"

Svadbeni salon "Natali" iz Gradišta oglasio se na društvenim mrežama nakon što je, kako navode, u noćnim satima na njihovom parkingu ponovno zabilježeno neprimjereno ponašanje posjetitelja. Uz objavu su podijelili i fotografiju jednog vozila snimljenu kamerom, ističući kako im nije problem dolazak ljudi na parkiralište, nego nered koji nakon toga ostaje.

"Nemamo ništa protiv budućih mladenaca"

U poruci su se izravno obratili svima koji noću dolaze na njihov parking.

"Molimo vas, ukoliko već dolazite u noćnim satima na naš parking raditi što god da ljudi već na praznim parkinzima rade, da barem smeće ne bacate posvuda, bacite ga na za to predviđena mjesta ili ponesite kući onima od kojih se skrivate po parkinzima"

Iz salona su pritom poručili i da nemaju ništa protiv mladih parova i budućih mladenaca, već isključivo protiv neodgovornog ponašanja. "Nemamo ništa protiv budućih mladenaca, samo protiv bacanja smeća"

Vozilo objavljeno kao primjer

Kako su dodatno pojasnili, fotografija objavljenog automobila nije izdvojena s namjerom prozivanja samo jednog vozača, nego kao ilustracija problema na koji upozoravaju. "Auto je primjer, jer je uočen zadnjih par večeri tu, ali naravno nije jedini."