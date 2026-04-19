"Prvaci Hrvatske, a nitko ih nije primio". Majka splitskog učenika apelira na Grad i Županiju da nagrade zlatne Mejaše

Velik sportski uspjeh učenika Osnovne škole Mejaši iz Splita, koji su nedavno osvojili naslov državnih prvaka u futsalu, ponovno je otvorio pitanje odnosa prema mladim sportskim nadama u lokalnoj zajednici.
Naime, dječaci iz ove splitske škole već godinama ostvaruju zapažene rezultate na državnoj razini – ne samo u futsalu, već i u atletici – no, kako tvrdi majka jednog od učenika, njihov trud i uspjesi još uvijek nisu adekvatno prepoznati. Učenici OŠ Mejaši već četiri godine zaredom nastupaju na državnim natjecanjima, gdje redovito ostvaruju vrhunske rezultate.
Prije dvije godine osvojili su drugo mjesto u futsalu na državnoj razini, dok su ove godine otišli i korak dalje – postali su prvaci Hrvatske. No, tu njihovi uspjesi ne staju. Istovremeno bilježe značajne rezultate i u atletici, a ove godine ponovno su izborili plasman na državno prvenstvo koje će se održati 21. i 22. travnja u Karlovcu.
Posebno se istaknuo Fabijan Mikulić
Među mladim sportašima posebno se ističe Fabijan Mikulić, koji je na državnom natjecanju proglašen najboljim igračem futsala u Hrvatskoj.
Njegova svestranost dodatno dolazi do izražaja kroz atletiku, gdje će uskoro nastupiti na državnom natjecanju u utrci na 300 metara. Riječ je o primjeru mladog sportaša koji paralelno ostvaruje vrhunske rezultate u više disciplina – što ovim uspjesima daje dodatnu težinu.
"Nagrada ne mora biti velika, ali mora postojati"
U emotivnom obraćanju, majka jednog od učenika pozvala je Grad Split, Splitsko-dalmatinsku županiju i nadležne institucije da prepoznaju trud ove djece. Istaknula je da bi i simbolično priznanje – prijem, nagrada ili javno priznanje – imalo velik značaj za djecu koja godinama ulažu trud i postižu vrhunske rezultate. Pozvala je i ministra turizma i sporta da obrati pozornost na ove uspjehe te da se mladim sportašima pruži osjećaj važnosti i podrške nakon svega što su postigli.