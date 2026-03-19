Zlato stiže u Split: OŠ Mejaši prvaci Hrvatske u futsalu

U Poreču je od 16. do 18. ožujka održano državno prvenstvo za učenike i učenice osnovnih škola u futsalu, na kojem su učenici Osnovne škole Mejaši, predstavljajući Splitsko-dalmatinsku županiju, ostvarili izvanredan uspjeh osvojivši prvo mjesto.

Do zlatne medalje stigli su nakon čak pet odličnih utakmica u kojima su pokazali borbenost, zajedništvo i vrhunsku igru. Natjecanje su započeli u skupini pobjedom protiv ekipe iz Rijeke rezultatom 2:1, a zatim su slavili i protiv Osijeka rezultatom 5:3. U četvrtfinalu su uvjerljivo nadigrali osnovnu školu iz Vinkovaca rezultatom 5:2.

Polufinalna utakmica igrana sljedećeg jutra bila je izuzetno zahtjevna, no učenici OŠ Mejaši ponovno su pokazali kvalitetu i zasluženo slavili rezultatom 5:2. U velikom finalu dočekala ih je ekipa iz Šibenika, a napeta utakmica završila je pobjedom Mejaša rezultatom 3:2, čime su zasluženo ponijeli titulu državnih prvaka.

Za ekipu su nastupili: kapetan Lovre Gudić, Ivano Došen, Fabijan Mikulić, Petar Ravlić, Mateo Žuljić, Karlo Vukić, Luka Bratim, Toni Šale, Josip Glavurdić te vratar Marin Martić.

Učenike je vodila nastavnica Dora Čović.

Posebno priznanje pripalo je Fabijanu Mikuliću, koji je proglašen najboljim igračem futsala u Hrvatskoj, čime je dodatno okrunjen ovaj veliki uspjeh ekipe.

Ovaj izvanredan rezultat ponos je škole, ali i cijele županije, te dokaz kako se trud, rad i timski duh uvijek isplate.