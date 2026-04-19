Torcida potvrdila kvalitetu: Četiri pobjede u neizvjesnim mečevima u Zagrebu

U Zagrebačkom boksačkom centru ove je subote održano drugo kolo Hrvatske razvojne boksačke lige, a brojna publika imala je priliku pratiti 16 atraktivnih seniorskih mečeva. Borbe su obilježili visok ritam, česte promjene inicijative i niz neizvjesnih završnica, što je još jednom potvrdilo ujednačenost i kvalitetu domaće boksačke scene. Među zapaženijim ekipama ponovno su bili boksači Boksačkog kluba Torcida, četverostruki uzastopni prvaci Hrvatske boksačke lige, koji su u Zagrebu nastupili sa sedam predstavnika i pritom ostvarili četiri pobjede.

Uspješni nastupi splitskih boksača

Za splitski klub slavili su Filip Mimica u kategoriji do 65 kilograma, Marin Križanac do 75 kilograma, Bartul Kovač do 85 kilograma te Luka Duvančić u kategoriji do 90 kilograma. Njihovi nastupi potvrdili su dobru formu i natjecateljsku stabilnost Torcide, koja i dalje ostaje jedan od najkonkurentnijih klubova na domaćoj sceni.

Nijanse odlučivale u dvobojima s Leonardom

Posebnu pozornost privukli su dvoboji protiv boksača zagrebačkog Boksačkog kluba Leonardo, u kojima su pobjednika odlučivale nijanse. U jednom od najzanimljivijih mečeva večeri Filjić je nakon preokreta svladao torcidaša Luku Petra Pavičića, dok je Morović tijesnom, podijeljenom odlukom sudaca 3:2 bio bolji od Gašpera Munde.

Takvi ishodi dodatno su naglasili koliko je liga izjednačena i zahtjevna, a svaki meč traži maksimalnu koncentraciju i spremnost.

Ukupni dojam Torcidina nastupa u Zagrebu potvrđuje kontinuitet kvalitete splitskog kluba, ali i visoku razinu konkurencije u hrvatskom boksu. Ujedno, zagrebačko kolo poslužilo je i kao važna provjera forme uoči nadolazećih državnih prvenstava. Već sljedećeg tjedna u Zadru na rasporedu je Prvenstvo Hrvatske za seniore U-23, dok će početkom svibnja u Slavonskom Brodu biti održano seniorsko Prvenstvo Hrvatske. Rezultati iz Zagreba pokazuju da Torcida na ta natjecanja dolazi spremna i s opravdanim ambicijama za nove uspjehe.