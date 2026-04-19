Ministar iz BiH: "Zašto ne bismo smeće odlagali kod Dubrovnika, neka gori cijelo ljeto"

Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, bio je sinoć gost Centralnog dnevnika na Face TV. Tamo je ponudio "rješenje" za Trgovsku goru, pa podsjetio što je rekao Zoranu Milanoviću: "Trgovska gora je bosanski Černobil! Ja bih da smeće odlažemo u Dubrovnik i da ga zapalimo dolje i da vidimo onda šta će biti. Otišao sam kod Milanovića namirisan i okupan i rekao mu da smo mi, građani BiH, čist narod!".

"Ja sam već predložio da mi iz Bosne i Hercegovine, ako treba i skuplje plaćati, napravimo deponij iznad Dubrovnika i tamo odlažemo smeće, pa da ga u šestom mjesecu zapalimo. Pa neka gori cijelo ljeto, neka Dubrovnik osjeti ono što će ljudi gore u Krajini osjetiti. Ne razumijem, zaista, ja bih to napravio bez razmišljanja. Da imam tu moć i mogućnost, to bih učinio. Pa bih pitao, hoće li to zaista napraviti na granici s Bosnom i Hercegovinom…"

Na pitanje voditelja je li to upozorenje ili osveta, odgovorio je: "Ne razumiju drugi jezik. Otišao sam u Sabor Republike Hrvatske - sjećate se kad je Milanović rekao ono da se mi okupamo - ja sam otišao u Sabor, ne u Sarajevo, i rekao: 'Gospodine Milanoviću, kupio sam novo odijelo, okupao se, parfemirao se.'

Nadam se da vi sada nas, građane Bosne i Hercegovine - nisam rekao Bošnjake, Srbe i Hrvate - jer je on rekao da je sve prozvao, vidite da smo mi čist narod, da se kupamo i držimo do higijene. A onda je poslije to pokušao ublažiti i izvući se. Ne može se čovjek izvući kad nešto kaže. E, to bih ja napravio iznad Dubrovnika. Pa bismo onda vidjeli… da mi malo budemo na tribini."

BiH angažirala odvjetnike

Podsjetimo, Hrvatski sabor je krajem prošle godine donio Zakon o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori kojom je ta lokacija potvrđena kao službena za zbrinjavanje radioaktivnog otpada iz Nuklearne elektrane Krško, prenosi Index.

Institucije BiH angažirale su francuske pravne konzultante “Laborde Law” koji su zajedno s domaćim stručnjacima poduzeli niz pravnih i diplomatskih aktivnosti kako bi pokušali spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori u Hrvatskoj, u neposrednoj blizini granice s BiH. Kako je priopćeno nakon susreta s ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Stašom Košarcem, u ime BiH je podneseno više predstavki prema tijelima ESPO konvencije, kao i prijave u okviru Savske i Dunavske konvencije, uz upozorenje da bi izgradnja odlagališta "predstavljala ozbiljan rizik za rijeke Savu i Dunav i šire područje".

Rasprava o Trgovskoj gori u svibnju u Ženevi

Najavljuje se da će se u svibnju ove godine pred ESPO odborom u Ženevi održati usmena rasprava o slučaju Trgovske gore. Vlasti BiH su Europskoj komisiji uputile i predstavku zbog mogućeg kršenja prava Europske unije, navodi se u priopćenju i pojašnjava da je upućen zahtjev Komisiji da se uključi u slučaj i razmotri pokretanje postupka protiv Hrvatske pred Sudom pravde EU-a.

Najavljeno je da će BiH koristiti sve pravne mehanizme, uključujući međunarodnu arbitražu, Međunarodni sud pravde, kao i upravne i ustavne sporove u Hrvatskoj. Također je potvrđeno da će BiH u predstojećem razdoblju otvoriti komunikaciju sa Srbijom kao potencijalno zainteresiranom stranom. Ekspertnome timu i francuskim pravnim konzultantima “Laborde Law” dana je potpora da nastave s korištenjem svih pravnih mehanizama kako bi BiH pokušala spriječiti izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada, stoji u priopćenju ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa iz siječnja.