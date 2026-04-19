Vedran Ješe: "U Hajduku se uvijek kasni"

Nekadašnji nogometaš Vedran Ješe u emisiji Stadion na HRT-u analizirao je utakmice domaćeg prvenstva, a posebno se osvrnuo na derbi Dinama i Rijeke, blijedo izdanje Hajduka te kontroverze oko VAR tehnologije, za koju smatra da je uništila nogomet. Ješe je komentirao i odličnu formu Diona Drene Belje.

Ješe oštar prema VAR-u

Ješe je istaknuo kako je Rijeka pružila sjajan otpor na Maksimiru. "Rijeka je pokazala zube. Očekivali smo da će Dinamo to lagano pobijediti, ali Dinamo je nakon vodstva stao. Rijeka je dala gas i prezentirala jako dobar nogomet", rekao je Ješe, no najveći dojam na njega ostavilo je suđenje.

"Sve je upućivalo na Dinamovu pobjedu, ali Rijeka se nakon primljenog gola digla. Riječani su pokazali gard, izašli su visoko i iznenadili Dinamo visokim presingom. Po meni je VAR uništio nogomet i emociju. To bi trebalo biti brže, ovo je gubljenje vremena. Dion Drena Beljo je dobro rekao - igrači se hlade, to nije normalno i nešto se mora promijeniti kako bi se nogomet vratio nogometu", kazao je Ješe.

Beljo ga podsjeća na Dudua

Posebno se osvrnuo na igru Dinamovog napadača i njegov mogući poziv u reprezentaciju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. "Beljo realizira svaku šansu. Otvorilo mu se, a Dinamo od toga može jako puno dobiti. Prvu šansu na utakmici je zabio. To je nevjerojatna statistika kakvu nismo vidjeli još od Dudua. Sjećam se tog razdoblja, on je bio istinska klasa i nisam vjerovao da će ga itko ikada dostići. Ipak, Beljo ga sustiže", rekao je Ješe.

"To je teška tema. Volio bih da se naša liga cijeni i vrednuje, da se nagradi igrač koji je toliko zabio u našoj ligi, jer će poslije biti lakše svakom igraču koji dolazi u Dinamo znajući da ga ako zabije puno golova očekuje poziv u reprezentaciju. Ipak, izbornik Zlatko Dalić zadnji je put jasno rekao kako na to sve gleda. Belje nije bilo na zadnjem popisu, ali tko zna. On zabija i, ako tako nastavi, vjerujem da će sigurno biti na nekom popisu ili pretpozivu", zaključio je.

Kritika Hajduku

Ješe je bio nezadovoljan igrom Hajduka u remiju kod Slavena, koju je opisao kao nemotiviranu. "Hajduk je izgledao nemotivirano. Izgledali su kao da im se ne da. Slaven je imao veću želju i angažman i više je htio pobjedu. Hajduk je odradio utakmicu bez ikakvog pristupa, a bez pristupa nema ni kvalitete. Presing Slavena bio je visok, nisu dali disati Splićanima koji nisu mogli graditi igru", kazao je.

Za kraj se osvrnuo i na dolazak novog sportskog direktora Hajduka Roberta Grafa. "Hajduk već mora razmišljati o sljedećoj sezoni koja je pred vratima. Ozbiljni klubovi to rade već na zimu i znaju kome produžiti ugovor. U Hajduku se uvijek kasni sa sportskim direktorom. Goran Vučević i Saša Bjelanović su dva vrhunska sportska direktora koji nisu imali uvjete, a odlično rade svoj posao. Stranci dobivaju puno više vremena i puno veće budžete", smatra Ješe.