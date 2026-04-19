Izgreban vam je parket? Ovaj trik mu vraća sjaj za tri minute

Izgrebani parket može biti pravi estetski problem koji kvari izgled pažljivo uređenog doma. Prije nego što u očaju posegnete za telefonom i naručite skupo i zahtjevno brušenje, provjerite što već imate kod kuće. Postoji iznenađujuće učinkovit način za obnovu drva, uklanjanje ogrebotina bez prašine i buke te vraćanje sjaja podu uz minimalne troškove.

Zašto parket gubi svoj savršen izgled?

Drveni podovi su prirodni, "živi" materijal i, unatoč kvalitetnim lakovima ili uljima, s vremenom su podložni svakodnevnom habanju. Visoke pete, pomicanje teškog namještaja ili male čestice pijeska unesene cipelama stvaraju mrežu mikrokrhotina na površini. Te male nepravilnosti narušavaju glatkoću laka, zbog čega svjetlost više ne pada ravnomjerno. Rezultat je parket koji izgleda dosadno, umorno i vizualno zapušteno, a prostor gubi taj elegantni dojam koji svi želimo.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Klasično rješenje uključuje pozivanje majstora, potpuno brušenje površine i ponovno lakiranje, što je skupo i zahtijeva pražnjenje prostorija, uz veliku količinu prašine. Međutim, postoje jednostavnija i daleko elegantnija rješenja, piše Nova.rs.

Kako omekšivač za rublje "briše" ogrebotine

Rješenje se često ne nalazi u trgovini željezarijom, već u kupaonici. Korištenje omekšivača na drvenim podovima može zvučati čudno, ali ima potpuno logično objašnjenje. Omekšivači sadrže posebne kemijske tvari i silikonske polimere koji zaglađuju vlakna tkanine. Kad se nanesu na lakirani parket, ovi sastojci stvaraju mikroskopski sloj koji ispunjava sitne ogrebotine i poboljšava refleksiju svjetlosti. Nešto poput površinskog punjenja.

Postupak je jednostavan

Ulijte dva čepa omekšivača u kantu tople vode

Dobro promiješajte i natopite krpu od mikrovlakana

Dobro ocijedite krpu i obrišite oštećena mjesta

Na kraju ravnomjerno pometite cijeli pod

Važno je ne pretjerati, jer može ostaviti ljepljivi sloj. Rezultat je odmah vidljiv jer ogrebotine optički "nestaju", a pod vraća sjaj i ugodan miris.

Prirodno rješenje za dublja oštećenja

Ako je ogrebotina dublja i prekriva samo drvo, tada omekšivač nije dovoljan. U tom slučaju pomaže jednostavan trik, orah. Jezgra oraha sadrži prirodna ulja koja lako prodiru u strukturu drva. Dovoljno je uzeti polovicu oraha i kružnim pokretima utrljati izravno u ogrebotinu. Toplina trenja oslobađa ulja koja se upijaju u drvo i postižu dva efekta - popunjava oštećenje i usklađuje boju s ostatkom poda. Nakon nekoliko minuta obrišite površinu suhom krpom i ispolirajte. Ogrebotina postaje gotovo nevidljiva, a drvo je dodatno zaštićeno.