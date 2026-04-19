Na Braču predstavljena nova udruga za oboljele od karcinoma: More snage Brač donosi podršku, razumijevanje i nadu

Novoosnovana Udruga oboljelih i liječenih od karcinoma More snage Brač održala je u petak, 17. travnja 2026., svoje prvo javno predstavljanje. Događaj je obilježila iznimno velika posjećenost, ali i snažne emocije koje su ispunile prostor razumijevanjem, podrškom i zajedništvom. Svaka izgovorena riječ nosila je težinu stvarnih životnih borbi, ali i snagu koja se rađa kada ljudi stoje jedni uz druge. Bilo je suza, ali i nade – one tihe, ali snažne, koja pokreće i daje vjetar u leđa svima koji se suočavaju s teškim životnim izazovima.

Udruga nastala iz osobnog iskustva i želje da nitko ne bude sam

Udruga More snage Brač nastala je iz osobnog iskustva i potrebe da se osobama oboljelima od karcinoma, kao i njihovim obiteljima, pruži mjesto podrške, razumijevanja i konkretne pomoći. Misija udruge jest biti oslonac onima koji prolaze kroz bolest, liječenje i oporavak – kroz razgovor, savjetovanje, razmjenu iskustava i aktivnosti koje mogu olakšati svakodnevni život. Posebna vrijednost ove inicijative leži u činjenici da dolazi iz same zajednice, od ljudi koji najbolje razumiju koliko je važno imati nekoga uz sebe na tom putu.

Psihološka pomoć, radionice i edukacija kao temelj djelovanja

Kroz svoj rad udruga planira organizirati različite oblike psihološke i emocionalne podrške, uključujući individualna savjetovanja i psihoterapiju. U planu su i kreativne, edukativne te terapijske radionice koje će korisnicima pružiti prostor za izražavanje, učenje i jačanje unutarnjih kapaciteta. Uz to, udruga će poseban naglasak staviti na edukacije i predavanja stručnjaka, informiranje o pravima pacijenata te pomoć u snalaženju kroz zdravstveni i administrativni sustav. U planu su i javne kampanje, suradnja sa zdravstvenim ustanovama te podrška članovima obitelji oboljelih.