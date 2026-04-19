Nijemci lansirali zabrinjavajuće vijesti o Vuškoviću

Pojedini njemački mediji ponudili su priču kako se ozljeda Luke Vuškovića pogoršava i komplicira, međutim, provjerili smo i doznali – s hrvatskim reprezentativcem sve je u redu, nema pogoršanja, proces oporavka ide po planu.

Nakon što je u Orlandu odigrao dvije utakmice za Vatrene, Vušković se vratio u Njemačku te igrao za HSV protiv Augsburga. Dva dana kasnije na treningu je dobio udarac u koljeno. Boljelo je, obavljeni su pregledi, utvrđeno je lagano istegnuće ligamenta. U komunikaciji klubova HSV-a i Tottenhama, čiji je Luka igrač, dogovoreno je da se odmori, preskoči tri-četiri utakmice Bundeslige i vrati u završnici prvenstva, pišu Sportske novosti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Njemu je ta stanka stigla kao naručena jer je u finišu naporne sezone, iako bi, naravno, igrao da nije zadobio lakšu ozljedu. Igrao je za klub te hrvatsku A i mladu reprezentaciju, a nije navikao na takav ritam, iako je i protekle sezone puno bio na terenu u Westerlou. Međutim, tada nije igrao za A reprezentaciju i nije ga čekalo Svjetsko prvenstvo. Riječ je o 18-godišnjaku, što treba imati na umu.

Glavnu riječ imaju Spursi

Dakle, Vušković je uzeo predah kako bi se organizam odmorio, osvježio, skupio snagu i novi elan za velike stvari koje su pred njim. Trenira, ništa ga ne boli, s te strane nema problema, no kad će točno ponovno na teren, tek će se vidjeti. HSV je u dvije utakmice bez njega poražen od Stuttgarta i Werdera te je primio sedam golova. Mogao bi preskočiti još i Hoffenheim, pa i Eintracht, te se vratiti u pretposljednjem kolu doma s Freiburgom 10. svibnja. To bi bilo po planu, a hoće li se ipak ukazati na terenu i prije toga, vidjet će se. HSV ima pet bodova iznad St. Paulija, koji je na poziciji za doigravanje za ostanak. Za klub sa sjevera Njemačke odigrao je 27 utakmica, 2460 minuta i postigao pet golova.

Jasno je da je cilj Vuškovića i izbornika Zlatka Dalića da na Svjetsko prvenstvo dođe što bolji, što odmorniji i spremniji. Gdje će igrati sljedeće sezone, nije poznato, to će se tek rješavati, puno je faktora u igri, a glavnu riječ imaju Spursi, kojima visi ostanak u Premier ligi.