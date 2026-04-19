Velika tragedija u susjedstvu: Hitna bebu vozila u bolnicu. Došlo je do nesreće, beba poginula

U prometnoj nesreći koja se dogodila u Kragujevcu preminulo je novorođenče koje se nalazilo u sanitetskom vozilu koje je sudjelovalo u sudaru. Kako pišu srpski mediji, vozilo Hitne pomoći iz Čačka jutros je prevozilo bebu u inkubatoru prema Kliničko-bolničkom centru Kragujevac kada se na samom ulazu u grad dogodila nesreća, prenosi Klix.ba.

Beba je već bila u teškom stanju

Uz novorođenče je u vozilu u pratnji bio i neonatolog. "Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne pomoći prevezli su je u bolnicu. Međutim, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo upravo to sanitetsko vozilo koje je prevozilo bebu", izjavio je izvor za Telegraf.

Sve okolnosti koje su dovele do ovog tragičnog događaja utvrdit će se daljnjom istragom.