Imate štakore u dvorištu? Evo kako ih se riješiti

Postoje brojni prirodni mirisi koje štakori ne podnose, poput paprene metvice, ulja klinčića, kajenskog papra ili octa, pa mnogi prvo posežu za tim sredstvima. No kiša i vlaga brzo uklanjaju te mirise, zbog čega se nepoželjni posjetitelji mogu vratiti. Nitko ne želi da se štakori nastane u krovu, zidovima ili ispod terase, pa ako se počnu pojavljivati redovito na istom mjestu, mnogi se odlučuju za otrovne mamce. Iako su otrovi učinkoviti kod ozbiljnih infestacija, postoje dvije vrste: prva i druga generacija rodenticida. Problem je u tome što druga generacija, tzv. antikoagulantni rodenticidi (SGAR), može imati lančani učinak i ubijati prirodne predatore poput lisica, ptica grabljivica, ali i vrana i galebova koji se hrane glodavcima, piše Express.

Ti predatori ključni su za dugoročnu kontrolu populacije štakora i miševa, no njihov broj opada. U novijim istraživanjima pronađeni su tragovi rodenticida u jetri uginulih grabljivica i lisica. Snažni SGAR-ovi mogu biti opasni i za kućne ljubimce poput pasa i mačaka, koji često love štakore. Rodenticidi prve generacije (FGAR), razvijeni 1970-ih, sadrže tvari poput varfarina, klorofacinona i difacinona. Smatraju se manje toksičnima za druge životinje, pa se preporučuju kao početna opcija, iako djeluju sporije.

Organizacija Barn Owl Trust upozorava da se otrovi trebaju koristiti tek kao posljednje rješenje, kada druge metode nisu uspjele i kada problem postane ozbiljna prijetnja ljudima.

Devet načina kako se riješiti štakora

Uklonite izvor hrane – maknite sve čime se hrane ili im onemogućite pristup. Ako hranite ptice, prilagodite hranilice i način hranjenja. Uklonite skrovišta – uklonite sve ispod ili iza čega se mogu skrivati. Zatvorite rupe betonom, kamenjem ili metalnom mrežom. Potaknite prirodne predatore – postavite kućice za sove i budite tolerantni prema lisicama koje također love štakore. Potaknite domaće predatore – mačke i neke pasmine pasa (poput Jack Russell terijera) često love glodavce. Žive klopke – dostupne su razne vrste, a uhvaćene životinje treba pustiti nekoliko kilometara dalje. Klopke za trenutno ubijanje – klasične zamke s mamcem; treba ih redovito provjeravati. Električni uređaji – uređaji na baterije koji ubijaju strujom mogu biti učinkoviti, ali ih treba svakodnevno kontrolirati. Odstrel – zračna puška s noćnim ciljanjem može biti učinkovita, ali zahtijeva vrijeme i iskustvo. Kolekalciferol – otrov koji uzrokuje smrtonosno predoziranje vitaminom D3; ima manji rizik za ptice grabljivice, ali je vrlo opasan za kućne ljubimce, posebno pse.

Stručnjaci naglašavaju da je najbolji pristup kombinacija više metoda, uz minimalno korištenje otrova kako bi se zaštitila i druga divljač te kućni ljubimci, piše Express.