Šipić u Berlinu među hrvatskim iseljenicima: Predstavio mjere za povratak i jačanje veza s domovinom

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić, u pratnji državnog tajnika Mladena Baraća, boravi u dvodnevnom službenom posjetu Saveznoj Republici Njemačkoj, gdje se sastaje s predstavnicima hrvatske zajednice i sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na jačanje suradnje s iseljeništvom te poticanje povratka u Hrvatsku.

Tijekom posjeta Berlinu naglasak je stavljen na povezivanje hrvatskih iseljenika s domovinom, predstavljanje državnih mjera i potpora za povratak te razgovore o očuvanju nacionalnog identiteta, jezika i kulturne baštine među Hrvatima izvan Hrvatske.

Susret s iseljenicima i dobitnicima nagrade "Domovnica"

Prvog dana posjeta, u subotu navečer, u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu održan je susret s hrvatskim iseljenicima, kao i svečani prijam za dobitnike nagrade “Domovnica”, tradicionalnog priznanja najpopularnijim hrvatskim iseljenicima iz Berlina. Nagradu dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin u sklopu manifestacije održane u Bad Homburgu.

U nazočnosti veleposlanika Gordana Bakote, ministar Šipić pozdravio je okupljene i čestitao ovogodišnjim laureatima. U kategoriji najpopularnije amaterske sportske momčadi nagrađen je SD Croatija Berlin, dok je priznanje za Događaj godine pripalo projektu "To je moja zemlja", koji zajednički organiziraju Hrvatska nastava Berlin, Hrvatski glas Berlin, Hrvatska zajednica Berlin i HKD V. F. Mažuranić.

Susret je okupio brojne pripadnike hrvatske zajednice u Njemačkoj, a tom su im prigodom predstavljene mogućnosti povratka u Hrvatsku, dostupne mjere i potpore te konkretni koraci za uključivanje u gospodarski i društveni život domovine.

Jačanje institucionalne suradnje s iseljeništvom

Iz Ministarstva ističu kako je posjet Berlinu organiziran na poziv Veleposlanstva Republike Hrvatske, s ciljem dodatnog jačanja institucionalne suradnje s hrvatskim iseljeništvom te njihovog aktivnijeg povezivanja s domovinom, osobito u kontekstu aktualnih demografskih izazova. Takvi susreti, poručeno je, važni su za osnaživanje odnosa između Hrvatske i njezinih iseljenika, ali i za predstavljanje konkretnih mogućnosti povratka onima koji razmišljaju o životu i radu u domovini.

Drugog dana posjeta ministar Šipić sudjelovao je na svetoj misi u crkvi sv. Sebastiana u berlinskoj četvrti Wedding. Nakon mise, u prostorijama Hrvatske katoličke misije Berlin održao je prigodno predavanje. Tom je prilikom, zajedno sa suradnicima, predstavio mjere i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske usmjerene na poticanje povratka hrvatskih iseljenika. U razgovoru s okupljenima otvorene su i teme koje se odnose na položaj Hrvata u iseljeništvu, očuvanje nacionalnog identiteta, jezika i kulturne baštine, kao i mogućnosti daljnjeg jačanja suradnje između Hrvatske i hrvatskih zajednica izvan domovine.

Zahvala hrvatskim misijama i zajednicama

Ministar je pritom istaknuo važnost kontinuirane potpore hrvatskim misijama i zajednicama u inozemstvu, naglasivši njihovu ključnu ulogu u očuvanju povezanosti iseljenika s domovinom. Posebnu zahvalu uputio je fra Zvonku Toliću za njegov dugogodišnji predani rad i doprinos okupljanju te osnaživanju hrvatske zajednice u Berlinu. Njegov angažman, poručeno je, predstavlja važan oslonac hrvatskim iseljenicima i očuvanju njihove povezanosti s Hrvatskom.