Karte za koncert Tereze Kesovije su u prodaji

Veliki interes publike za koncert Tereze Kesovije u Splitu doveo je do značajne promjene – umjesto prvotno najavljenog nastupa u Hrvatskom narodnom kazalištu Split, glazbeni spektakl seli na otvoreni prostor na Starom placu. Kako smo već pisali, interes za koncert bio je toliko velik da je kapacitet kazališta postao premalen za sve koji žele prisustvovati ovom posebnom događaju.

Riječ je o obljetničkom koncertu pod nazivom "To sam ja", kojim glazbena diva obilježava impresivnih 60 godina karijere. Koncert će se održati 3. svibnja, a očekuje se dolazak nekoliko tisuća posjetitelja, zbog čega je odlučeno da se organizacija preseli na znatno veći prostor.

Podsjetimo, koncert je prvotno bio planiran u splitskom HNK kao dio programa Sudamje, no već tada je bilo jasno da interes publike nadmašuje očekivanja. Ulaznice su već krenule u prodaju, a sudeći prema velikoj potražnji – Split očekuje pravi glazbeni spektakl i večer za pamćenje.

Osim toga, predstava "Kraljica lopte" 10. svibnja će se održati na Starom placu. Ulaznice za tu predstavu su također u prodaji.

