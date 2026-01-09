Sinj pod snijegom: HAK upozorava na sklisne kolnike i moguću poledicu

Prema izvješću Hrvatskog autokluba (HAK), snijeg mjestimice pada u Lici i Dalmaciji, a jutros je bijeli pokrivač prekrio i Sinj. Snježne pahulje zabijelile su gradske ulice, krovove i parkove, a prizori iz centra grada potvrđuju da se zimska epizoda proširila i na unutrašnjost Dalmacije.

Mokri i skliski kolnici, moguća poledica i magla

HAK upozorava da su kolnici u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a moguća je poledica, osobito na dionicama gdje se oborine lede na podlozi. Ponegdje se pojavljuje i magla, što dodatno smanjuje vidljivost i povećava rizik u prometu.

Zbog zimskih uvjeta, HAK navodi da je na pojedinim cestama uvedena zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme. Među dionicama na koje se zabrane odnose ističe se i DC1 na dionicama Udbina–Gračac–Knin te Solin–Klis. Na terenu je zimska služba, u tijeku su čišćenje i posipavanje, a mjestimice se vozi usporeno i zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

A1 otvorena, ali zimski uvjeti na jednom dijelu

HAK ističe da je autocesta A1 Zagreb–Split–Šestanovac otvorena za sve skupine vozila, no napominju kako su zimski uvjeti na dionici Šestanovac–Ravča, gdje vrijede i dodatna ograničenja za pojedine skupine vozila.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima, održavaju veći sigurnosni razmak te ne kreću na put bez zimske opreme – posebno u područjima gdje temperatura brzo pada i gdje se kolnik može zaledeniti.

Donosimo fotografije iz Sinja

U nastavku donosimo fotografije iz grada koje najbolje pokazuju kako je Sinj jutros izgledao pod snijegom.