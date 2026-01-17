Simbol Vukovara na Thompsonovu koncertu u Splitu

Marko Perković Thompson i ovoga je puta ostao vjeran prepoznatljivom scenskom izgledu koji prati njegove nastupe već godinama, no posebnu pozornost privukle su čizme koje nose snažnu simboličku poruku.
Na koncertu u splitskoj dvorani Gripe Thompson je nosio žute Zenga čizme, kakve su 1991. godine nosili hrvatski vojnici koji su branili Vukovar. Riječ je o obući koja je postala jedan od prepoznatljivih simbola Domovinskog rata, a proizvodi ih vukovarska tvrtka Borovo.
Uz tamnu majicu i tamne traperice, izbor Zenga čizama dodatno je naglasio kontinuitet Thompsonova scenskog identiteta, ali i jasnu poveznicu s temama koje su česte u njegovim pjesmama – Domovinom, ratnim iskustvom i sjećanjem na žrtvu Vukovara.
Takav izbor odjeće nije novost na njegovim koncertima, budući da je sličnu kombinaciju nosio i na prethodnim nastupima. I ovoga puta odjeća je bila funkcionalna, nenametljiva, ali snažno simbolična, a publika je taj detalj prepoznala kao dio njegove dugogodišnje koncertne ikonografije.
