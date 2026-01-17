Tko je na Thompsonovom koncertu i kakav je dress code?

Publiku na koncertu većinom čine mlađi posjetitelji, no u moru ljudi večeras se mogu vidjeti i brojna poznata lica. Među uzvanicima su i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio.

Koncertu prisustvuju i Thompsonovi glazbeni kolege, među kojima su Giuliano, Dražen Zečić i Tiho Orlić, koji su večeras u publici došli podržati nastup.

Većina posjetitelja odjevena je u crno ili je zaogrnuta hrvatskim zastavama, a takav vizual dodatno naglašava prepoznatljivu atmosferu koja prati Thompsonove koncerte. Publika od početka do kraja aktivno sudjeluje, pjeva i podiže ruke u zrak, stvarajući snažan ugođaj u ispunjenoj dvorani na Gripama.