Close Menu

Tko je na Thompsonovom koncertu i kakav je dress code?

Ima i poznatih lica

Publiku na koncertu većinom čine mlađi posjetitelji, no u moru ljudi večeras se mogu vidjeti i brojna poznata lica. Među uzvanicima su i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio.

Koncertu prisustvuju i Thompsonovi glazbeni kolege, među kojima su Giuliano, Dražen Zečić i Tiho Orlić, koji su večeras u publici došli podržati nastup.

Većina posjetitelja odjevena je u crno ili je zaogrnuta hrvatskim zastavama, a takav vizual dodatno naglašava prepoznatljivu atmosferu koja prati Thompsonove koncerte. Publika od početka do kraja aktivno sudjeluje, pjeva i podiže ruke u zrak, stvarajući snažan ugođaj u ispunjenoj dvorani na Gripama.

thomspon gripe foto roko szarvas 12
GALERIJA
Kliknite za pregled

Pogledajte čime je Thompson počeo svoj drugi koncert na Gripama

VIDEO Publika se na Gripama raspametila na ovaj Thompsonov potez

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
2