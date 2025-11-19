Šef vatrogasaca: "Najgori dio dana? Pa cijeli dan mi je bio koma"

Zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman opisao je koliko je gašenje požara u Vjesnikovu neboderu bilo teško i rizično za vatrogasce koji su cijelu noć nadzirali objekt.

Resman je rekao da su tijekom noći zabilježena četiri nova izdimljavanja, koja su gasili izvana pomoću autoljestava jer ulazak u zgradu zbog narušene statike nije bio dopušten.

– Najgori dio dana? Pa cijeli dan mi je bio koma, zato što sam stvarno bio zabrinut za svoje ljude. Srećom, nismo imali ni ozljedu. Bila je samo jedna mala, lakša ozljeda, ali stvarno je bilo izuzetno zahtjevno, rekao je Resman za HRT.