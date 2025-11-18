Vatra progutala Vjesnik! Što ga čeka sljedeće - obnova ili rušenje? "Prerano je za odluku"

"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.

Novinari su ministra graditeljstva Branka Bačića pitali je li već donesena odluka o tome hoće li se Vjesnik rušiti ili će se ići u obnovu, na što je Bačić rekao da je prerano za takve odluke, dodavši da će procjena biti donesena u narednim danima, piše N1.

NZJZ: Ljudi uz Vjesnik trebaju staviti maske FP2 ili FP3

Čestice PM2 i PM 10 , ugljični dioksid, ugljični monoksid, dušikov dioksid, sumporov dioksid i ozon nisu bili povišeni ni na jednom mjestu, rekao je dr. Kolarić, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo (NZJZ) naglasio je da se na 40 senzora u Gradu osnovni parametri kvalitete zraka mjere kontinuirano.

"Noćas je padala i kiša, ima i vjetra tako da se ono što se u požaru oslobodilo brzo razvodnilo, i u drugim dijelovima grada nema nikakvog izmjerenog zagađenja", dodao je Kolarić. Na samom požarištu i na još tri lokacije - Nacionalna sveučilišna knjižnica, Svetice i kod Green Golda u Radničkoj s pokretnim aparatom koji mjeri više od 1000 spojeva koji mogu biti akutno toksični za građane, nisu bili povišeni, izvijestio je ravnatelj NZJZ-a,

No, napomenuo je da je NZJZ izdao preporuke za ljude koji žive uz samu (Vjesnikovu) zgradu, da ne otvaraju prozore te da se ventilacijski sustavi postave na recirkulaciju unutarnjeg zraka.

"Nitko zdravog razuma neće to udisati, ako ne mora, a ako baš morate prolaziti, stavite FP2 ili FP3 maske radi čestica koje sigurno nastaju izgaranjem - čađa i pepeo da ih ne udišete", preporučio je dr. Kolarić.