Humanost na dva kotača: gotovo 10.000 kilometara u 26 dana za one kojima je pomoć najpotrebnija

U sklopu humanitarnog projekta „PROJEKT 120 – Bradata vožnja Extreme“, od 28. travnja do 24. svibnja 2026. godine, Rakela je na svom motociklu prešao nevjerojatnih 9.980 kilometara u samo 26 dana, vozeći kroz Europu s jednim ciljem – pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija i pokazati koliko zajedništvo može promijeniti svijet.

Od početka projekta 15. studenoga 2025. godine do danas ukupno je odvoženo impresivnih 47.605 kilometara, dok je do konačnog cilja ostalo još 72.395 kilometara.

No ono što ovu priču čini posebnom nisu samo kilometri. Posebni su ljudi.

Ljudi velikog srca koji su svojim donacijama pokazali da humanost još uvijek živi snažno među nama. U ovom razdoblju prikupljeno je ukupno 9.975 eura donacija, a svaka uplata, bez obzira na iznos, bila je nova snaga za nastavak puta.

Donatori koji su stali uz „Bradatu vožnju Extreme“ kojima je u znak zahvalnosti Rakela za svaki 1€ odvozio 1km.

* Ruspante – 500 €

* Denis Fable – 10 €

* Josip Čakarun – 20 €

* Fredi Višković – 50 €

* Jurica Lončar – 100 €

* Čaljkušić – 20 €

* Ivan Knežević – 30 €

* Marko Marinović – 300 €

* Tonći Lasić – 400 €

* Anonimno – 50 €

* Dino Terze – 100 €

* Zoran Kelin – 70 €

* Klesarstvo Martinović – 100 €

* Alen Matković – 400 €

* Haris Saltaga – 120 €

* Marko Šegović – 100 €

* Mihačić – 20 €

* Vjeko Vrlić – 20 €

* Marko Marić – 50 €

* Elizabeta Bego – 50 €

* Mirko Budimir – 100 €

* Mario Kujundžić – 365 €

* Vedran Živalić – 120 €

* Auto Drift d.o.o. – 365 €

* Damir Petrović – 50 €

* Dinora Sokol – 10 €

* Frane Barač – 50 €

* Nikola Palada – 50 €

* Nives Plenković – 20 €

* Ante Šarić – 50 €

* Jadranka Milardović – 50 €

* Ante Trgo – 500 €

* Župa Ante – 20 €

* Krešimir Biskupović – 50 €

* Luka Aračić – 100 €

* Orhan Safić – 300 €

* Damir Gašperov – 150 €

* Dominik Vrtarić – 40 €

* Dražana Tolić – 30 €

* Ante Klobučar – 21 €

* Suzana Komerički – 40 €

* Anonimno – 200 €

* Ingrid Debeuc – 100 €

* Mario Jurenić – 100 €

* Antonija Bezić – 20 €

* Jozo Kljaković-Gašpić – 100 €

* Ivan Grgić – 100 €

* Marina Rebić – 40 €

* Sara Milin Markoski – 30 €

* Željko Brčić – 40 €

* Pavel Pinjuh – 600 €

* Jakša Martinović – 10 €

* Josip Bilonić – 10 €

* Zlatko Modrinić – 150 €

* Špiro Tičić – 20 €

* Dean Radović – 100 €

* Pavo Babić – 200 €

* Ljubica Dobrilović – 40 €

* Marijana Bečić – 50 €

* Matko Boban – 200 €

* Alba-Motorsport – 500 €

* Ivan Klepac – 200 €

* Mala Tržnica – 500 €

* Ivana Petričević – 50 €

* Matija Stočko – 100 €

* Drago Nazor – 200 €

* Jurica Maslić – 200 €

* Josip Jureškin – 50 €

* Antonela Grgić – 50 €

* Domagoj Ćosić VugdeliJa – 10 €

* Mateo Zebić – 4 €

* Ronilačke usluge – 100 €

* Šime Elez – 100 €

* Marija Banović – 10 €

* MK Željava – 800 €

Njihov ukupan iznos je 9.975€

Ova imena nisu samo popis donatora. Ovo su ljudi koji su odlučili biti dio nečega većeg od sebe. Ljudi koji su dokazali da se humanost ne mjeri bogatstvom, nego srcem.

Do danas je u samo 190 dana trajanja projekta donirano ukupno 217.730 eura, a do završetka akcije ostalo je još 175 dana.

„Bradata vožnja Extreme“ nije samo vožnja motociklom. To je pokret dobrote, zajedništva i nade. Svaki prijeđeni kilometar nosi poruku da nitko ne može promijeniti cijeli svijet sam, ali svatko može promijeniti nečiji svijet.

Zato organizatori pozivaju sve ljude dobre volje, tvrtke, klubove i pojedince da se uključe u ovu jedinstvenu humanitarnu priču.

Jer nekome upravo vaša pomoć može značiti novi početak.

Kontakt za uključivanje u projekt:

📞 +385 98 222 893

📧 rakelags@gmail.com