Jandroković o požaru u Vjesnikovu neboderu: "Ima i jedna dobra vijest"

U Vukovaru povodom Dana sjećanja boravi i predsjednik hrvatskog Sabora Gordan Jandroković. On je nakratko otkrio novinarima što je sa stvarima koje su iz zgrade Sabora na Markovu trgu, koja se renovira, prenesene u kompleks Vjesnika, piše Dnevnik.

"Možda vas zanima, samo jedna informacija oko požara u Vjesniku. Ali dobra je, što se tiče Hrvatskog sabora. Tamo je velik dio našeg namještaja stare zgrade Sabora, tepisi, lusteri, dio umjetnina i poklona. Na svu sreću, nisu u neboderu, nego u drugim dijelovima Vjesnikova kompleksa. Koliko imam informacije, sve je ostalo sačuvano", rekao je Jandroković.

Dodajmo da se za vrijeme seljenja umjetnina zbog renovacije Sabora namjerno nije otkrivala lokacija preseljenja kako ne bi privlačila pozornost potencijalnih kradljivaca. Sada je predsjednik Sabora Jandroković to nenamjerno otkrio.