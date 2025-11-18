FOTO Vatra je progutala Vjesnik: Pogledajte fotografije požara

Požar koji je sinoć malo prije ponoći izbio u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji i dalje gori. Jutros se i dalje urušavaju dijelovi pročelja, a zagrebački vatrogasci, koji su na terenu cijelu noć, procjenjuju da će gašenje potrajati cijeli dan. Na intervenciji sudjeluju 93 vatrogasca s ukupno 30 vozila.

Vatra je buknula oko 23 sata i vrlo se brzo širila okomito, zahvaćajući više katova te krovište. Zbog razmjera požara angažiran je velik broj ljudi i tehničke opreme. Uzrok još nije poznat.

Požarište je rano jutros obišao i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je nakon obilaska kratko poručio da je, prema svemu što je vidio, „šteta totalna“.