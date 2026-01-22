Prvi čovjek Mejaša: 'Možda oporbeni vijećnik putem adrese b.ivosevic ima poseban uvid u odluke Ustavnog suda'

Tijekom srijede, bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević optužio je gradsku upravu za uskraćivanje važne sudske dokumentacije vezane uz komunalnu naknadu i slučaj Spaladium Arena, tvrdeći da presuda Ustavni sud Republike Hrvatske nije dostavljena gradskim vijećnicima niti je javno objavljena.

Objavio je presudu Ustavnog suda i tražio hitnu reakciju Gradskog vijeća.

Potom se oglasio gradonačelnik Šuta, koji pak tvrdi da - ništa nije zatajeno.

Rasprava putem društvenih mreža nastavila se i četvrtog radnog dana ovog tjedna, kada se Šuta oglasio o Spaladium areni. Kako je naveo, o odluci Ustavnog suda obaviješten je 19. siječnja putem elektroničke pošte od odvjetnika Kruna Peronje, nakon čega je odmah zatražio pravno mišljenje te o svemu usmeno obavijestio Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Prema njegovim riječima, zaprimljena pravna mišljenja potvrđuju da ne postoji zakonska prepreka za otkup Spaladium Arene.

Sada se na tu temu oglasio Toni Piplica, prvi čovjek Mejaša.

Njegovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

- Možda oporbeni vijećnik putem adrese b.ivosevic ima poseban uvid u odluke Ustavnog suda, no gradonačelnik Šuta o Odluci je obaviješten 19. siječnja, što je i javno vidljivo iz objavljene korespondencije s odvjetnikom Peronjom. Time su demantirane izjave Centra o navodnom skrivanju još od prosinca. Tvrdnje da je gradonačelnik trebao unaprijed znati ishod odluke od sudaca Ustavnog suda ne treba ni komentirati.

Važno je naglasiti da Odluka Ustavnog suda ne rješava spor niti uklanja potraživanja banaka od 125 milijuna eura, što potvrđuje i pravno mišljenje odvjetnika Peronje. Arena je zatvorena dvije godine i šteta je već oko 10 milijuna eura. Otkupom za pet milijuna eura dobivamo objekt vrijedan oko 60 milijuna, saniramo ga uz pomoć države i već iduće godine otvaramo građanima - napisao je Piplica na Facebooku.