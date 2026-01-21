Ivošević objavio presudu Ustavnog suda i traži hitnu reakciju Gradskog vijeća

Bojan Ivošević optužio je gradsku upravu za uskraćivanje važne sudske dokumentacije vezane uz komunalnu naknadu i slučaj Spaladium Arena, tvrdeći da presuda Ustavni sud Republike Hrvatske nije dostavljena gradskim vijećnicima niti je javno objavljena.

"EVO PRESUDE KOJU ŠUTA SKRIVA

Unatoč javnom apelu i službeno protokoliranom zahtjevu za dostavom presude Ustavnog suda vezane za komunalnu naknadu i Spaladium arenu Tomislav Šuta nije navedenu dostavio gradskim vijećnicima niti je javno objavio, a zbog toga dosad nije bio niti moguć sastanak klubova vijećnika na tu temu.

Zbog navedene opstrukcije potrudio sam se nabavit presudu i javno je objavljujem. Molim predsjednika Gradskog vijeća Igora Stanišića da organizira hitan sastanak radi zaštite interesa Grada Splita kako ne bi nastala šteta od 5,7mil €.

Tragično je da gradski vijećnik presudu koja bi trebala biti javna mora nabavljati preko Zagreba jer mu gradonačelnik u panici doslovno uskraćuje dokument kako bi si kupio mir pred potpis ugovora s bankama u subotu.

U čemu je problem? Pa Gradsko vijeće mu je dalo podršku za posao od 5,7mil € u trenutku kada su na stolu bile tri nepoznate karte za koje se nije znalo idu li u korist Grada Splita ili banaka.

Ovom presudom otkriveno je da dvije od tri karte idu nama u prilog! Komunalna naknada nije sporna, a banke s Trgovačkim sudom nemaju više argument za spriječiti kupnju Spaladium arene po izlicitiranoj cijeni do 2.501€ te banke više neće moći ucjenjivati Grad Split puštajući da dvorana propada.

Ukoliko Tomislav Šuta onu jedinu preostalu kartu želi riješiti nagodbom, što je u suprotnosti s politikama Grada Splita u periodu 2017.-2025. i strategijom koju je naš stručni tim Peronja-Kružić godinama unaprijed razradio predviđajući sve događaje koji su se dogodili u posljednje tri godine i dati legitimitet neosnovanim potraživanjima banaka onda neka to i kaže.

Svakako ako je dosad rizik tri nepoznate karte bio vrijedan 5,7mil € i ako se on stvarno želi nagoditi s bankama sada kada je samo jedna karta nepoznanica, a druge dvije su otišle u korist Grada Splita vrijeme je za novu rundu pregovora, a ne skidanje gaća što trenutno radi Šuta.

Inače zadnji gradonačelnik koji je skrivao dokumente o Spaladium areni bio je Kuret", napisao je na Facebooku.