Šuta uzvratio Ivoševiću: "Počinili su veliku štetu za Grad Split. Spaladium arena se nije trebala zatvoriti"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu da je zatajio informaciju o pobjedi Grada nad bankama u slučaju Spaladium arene.

„Tomislav Šuta zatajio je novu pobjedu Grada Splita nad bankama u slučaju Spaladium Arene. Ustavni sud srušio je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda, kojom je ukinuta Odluka o komunalnoj naknadi po zahtjevu banaka, a Tomislav Šuta to je prešutio i gradskim vijećnicima i javnosti. Uz to, u prosincu je požurivao sjednicu i samu odluku Gradskog vijeća da se za Spaladium Arenu plati 5,7 milijuna eura više nego što je planirano, jer je znao kada će biti održana sjednica Ustavnog suda na kojoj se odlučivalo o toj ustavnoj tužbi“, upozorio je gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević na izvanrednoj konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Šuta tvrdi da - ništa nije zatajeno.

"Ništa nije zatajeno, ako je zatajeno - ne znam kako su oni dobili papire. U ovoj zgradi sve šta dođe, svi su s tim upoznati i nema skrivanja kao što su oni skrivali. Što se tiče cijelog postupka, treba poštovati presude koje su u tijeku, ali i treba ovdje naglasiti par činjenica. Šteta koja je nastala, skoro 10 milijuna eura, uzrokovana je od bivše gradske vlasti. Bivša gradska vlast se ponašala neodgovorno. Nisam vidio da su sazvali presicu za Brodosplit i nenaplaćivanje komunalne naknade. Ovdje treba priznati da je sve što je u korist Grada Splita dobrodošlo, ali ne trebaju dvostruki kriteriji. Što se tiče samog zatvaranja Spaladium arene i naplate te komunalne naknade, bio sam jasan, počinili su veliku štetu za Grad Split. Ona se nije trebala zatvoriti, trebalo je samo omogućiti obročnu otplatu po općem poreznom zakonu i na takav način možda bi sredstva došla u Grad Split, ali zbog svega što su radili bilo bi pametnije da se pokriju ušima i ništa ne govore i ništa ne komentiraju", kaže Šuta te nastavlja:

"Moj osvrt za Spaladium arenu je da sam ja odmah po saznanju kontaktirao našeg odvjetnika koji vodi cijeli postupak i DORH. Nema nikakvih zapreka da se ide u potpisivanje sporazuma. Sporazum znači da Grad Split prije svega u ovom cijelom postupku, uz rizike koji postoje i onaj spor od 125 milijuna eura, i dalje ne zna šta će se dogoditi. Nema nikakvog razloga da idemo u isplatu 5 milijuna eura. Činjenica je da Grad Split nije uložio praktički ništa u Spaladium arenu, da u ovih 13 godina koliko je ostalo za pravo građenja, mi zapravo rješavamo taj problem. Odvjetnik me upozorio da banke imaju mogućnost ići u nove sporove. Mislim da nas spor na spor ne vodi nigdje. Ovdje smo sazvali presicu za održavanjem Porina. Grad Split vapi za manifestacijama, manifestacije su nešto što je ključno za grad Split, i glazbene i sportske... To je smjer koji želimo ostvariti u budućnosti i da se sve čim prije stavi u funkciju. Moje je da saznam sve relevantne informacije od svih relevantnih institucija, zakonskih prepreka nema. Naravno da ne želim da se nastavi cirkus koji je bio posljednje četiri godine. Želim da grad Split i građani dobiju ono što zaslužuju, a to je Spaladium arena i da se maksimalno zaštite svi interesi Grada Splita, a to je i učinjeno."

Nastavio je u istom tonu, s optužbama bivše gradske vlasti.

"Postoji niz drugih otvorenih sporova, a glavni spor koji se tiče Grada Splita je 125 milijuna eura. Ne znamo što će se s tim dogoditi. Činjenica je da možemo sve ovo prolongirati dalje i stvarati nove troškove. Oni su stvorili 10 milijuna eura štete. Hoće li oni odgovarati za to, to trebate pitati njih. Ja znam da oni trebaju medijski prostor i da traže nekakav način, ali kao gradonačelnik sve činim da se Spaladium arena otkupi u skladu sa zakonom. Odmah sam kontaktirao odvjetnika i DORH i nisam razumio da ovdje postoje ikakve zakonske prepreke

Da se sada uđe u Spaladium arenu, procjenjuje se da je nastalo 10 milijuna štete. Nema parketa, voda je u dvorani, prokišnjava i to su sve stvari koje su prouzročene lošim odlukama. Grad nema manifestacija, nema događanja. Kad pitate građane, oni će reći da žele manifestacije, a to je oduzeto građanima, oduzeto je svima onima koji žele održavati manifestacije", zaključio je Šuta.