Ivošević udario po gradonačelniku: "Šuta zatajio novu pobjedu Grada Splita nad bankama u slučaju Spaladium Arene"

„Tomislav Šuta zatajio je novu pobjedu Grada Splita nad bankama u slučaju Spaladium Arene. Ustavni sud srušio je pravomoćnu presudu Visokog upravnog suda, kojom je ukinuta Odluka o komunalnoj naknadi po zahtjevu banaka, a Tomislav Šuta to je prešutio i gradskim vijećnicima i javnosti. Uz to, u prosincu je požurivao sjednicu i samu odluku Gradskog vijeća da se za Spaladium Arenu plati 5,7 milijuna eura više nego što je planirano, jer je znao kada će biti održana sjednica Ustavnog suda na kojoj se odlučivalo o toj ustavnoj tužbi“, upozorio je gradski vijećnik s liste Centra Bojan Ivošević na izvanrednoj konferenciji za medije.

Podsjetimo, u mandatu gradonačelnika Ivice Puljka Grad Split sudjelovao je u licitaciji za Spaladium Arenu i dao najpovoljniju ponudu od 2.501 eura te pobijedio, no realizacija kupnje naknadno je spriječena odlukom Trgovačkog suda, upravo zbog osporavanja prava Gradu Splitu da samostalno utvrdi visinu komunalne naknade. Paralelno po nalogu bivšeg gradonačelnika Ivice Puljka, odvjetnik Kruno Peronja u ime Grada Splita podnio je ustavnu tužbu protiv odluke Visokog upravnog suda vezane za komunalnu naknadu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ivošević podsjeća da je sjednicu Gradskog vijeća u prosincu Šuta sazvao „razlomljenu“ na dva datuma, i to 12. i 16. prosinca, iako 12. prosinca jedan od vijećnika vladajuće većine nije mogao prisustvovati. Upravo je 12. prosinca u dnevni red požurio uvrstiti odluku vezanu uz banke i Spaladium arenu, kaže Ivošević.

„Kada je odbio naš zahtjev da na toj sjednici ova odluka bude samo na prvom čitanju, postalo nam je jasno da se bankama i njihovim partnerima u HDZ-u na nacionalnoj razini žuri. Danas je potpuno jasno zašto. Tomislav Šuta zatajio je gradskim vijećnicima podatak o sjednici Ustavnog suda, ali i samu presudu, prema kojoj je Visoki upravni sud prekoračio svoje ovlasti i protuustavno ograničio Grad Split u donošenju odluka koje su njegovo ustavno pravo“, rekao je Ivošević i pozvao Šutu da javno objavi presudu.

„Grad Split sada ima pravnu podlogu da otkupi Spaladium arenu za 2.501 eura. Sve što treba je priložiti presudu Ustavnog suda zahtjevu za reviziju postupka pri Trgovačkom sudu na Vrhovnom sudu, ali Tomislav Šuta i njegova vertikala očito imaju deal s bankama, u kojem im poklanjaju 5,7 milijuna eura građana Splita. Navedeni deal planiraju realizirati ove subote prije nego javnost sazna za presudu. Tražimo hitan sastanak klubova vijećnika, po potrebi i hitnu sjednicu Gradskog vijeća, kako ne bi došlo do sklapanja ugovora s bankama koji je nastao na temelju odluke Gradskog vijeća donesene bez svih važnih informacija, koje iz temelja mijenjaju poziciju Grada Splita u kontekstu kupnje Spaladium arene“, rekao je Ivošević.

Kako je zaključio, gradovi i općine jako rijetko pokreću ustavne tužbe, a još rjeđe se događa da pobjede na Ustavnom sudu. „Od srca čestitam na ovoj velikoj pravnoj pobjedi donedavnoj pročelnici Upravnog odjela za komunalne poslove Leoni Grgić, odvjetniku Krunu Peronji i pokojnom Dejanu Kružiću koji bi imao štošta za reći i o bankama i sucima nakon ovakve pobjede, ali svima onima koji su legli u krevet s njima pravdajući se 'javnim interesom'“, poručio je.