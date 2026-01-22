Šuta se oglasio o Spaladium Areni

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta oglasio se povodom odluke Ustavnog suda i rasprava koje su se posljednjih dana otvorile oko Spaladium Arene, odbacujući tvrdnje dijela oporbe da je odluka suda bila skrivana od javnosti.

Kako je naveo, o odluci Ustavnog suda obaviješten je 19. siječnja putem elektroničke pošte od odvjetnika Kruna Peronje, nakon čega je odmah zatražio pravno mišljenje te o svemu usmeno obavijestio Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Prema njegovim riječima, zaprimljena pravna mišljenja potvrđuju da ne postoji zakonska prepreka za otkup Spaladium Arene.

Šuta ističe da se odluka Ustavnog suda odnosi isključivo na postupak vezan uz komunalnu naknadu te da se predmet vraća Visokom upravnom sudu, ali da se njome ne rješava glavni spor niti se uklanjaju potraživanja banaka u iznosu od 125 milijuna eura. Naglašava i kako je Arena zatvorena već dvije godine, tijekom kojih je, prema procjenama, nastala šteta od oko 10 milijuna eura.

"Za pet milijuna eura danas dobivamo objekt vrijedan oko 60 milijuna eura i otkupom trajno rješavamo problem potraživanja banaka. I zato ćemo Arenu otkupiti, sanirati uz pomoć države i već iduće godine otvoriti za događanja kakva Splićanke i Splićani zaslužuju", poručio je Šuta.