Potres 4,4 kod Livna zatresao Dalmaciju i Hercegovinu. Oglasili se iz Grada Sinja: "Nije zabilježena nijedna prijava štete"

Potres jačine 4,4 po Richterovoj ljestvici, s epicentrom u blizini Livna, zatresao je danas u 17:31 sati šire područje Dalmacije, a snažno se osjetio i u Sinju te cijeloj Cetinskoj krajini. Nekoliko minuta nakon prvog udara uslijedio je i slabiji naknadni potres, što je dodatno uznemirilo građane.

Prema informacijama iz sustava Seizmološke službe te dojavama građana, podrhtavanje tla zabilježeno je na širem prostoru – osim u Cetinskoj krajini, potres se osjetio i u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Odmah nakon potresa reagirala je Gradska uprava Grada Sinja zajedno sa Stožerom civilne zaštite, koji su stupili u kontakt s hitnim službama i započeli provjeru stanja na terenu.

"Provjerom hitnih službi utvrđeno je da do ovog trenutka nije zabilježena nijedna prijava štete na području Grada Sinja", poručili su iz nadležnih službi.

Sve gradske i žurne službe i dalje prate situaciju te ostaju u stanju pripravnosti. Građani kojima je potrebna pomoć zbog posljedica potresa mogu se javiti Stožeru civilne zaštite na broj 099/527-58-38.

