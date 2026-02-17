Close Menu

Pogledajte gdje se sve osjetio potres. Magnituda je bila i veća od one koja je prvotno objavljena

Snažni potres zatresao Dalmaciju i Bosnu i Hercegovinu

Danas oko 17 sati i 30 minuta potres je zatresao Dalmaciju. Kako doznajemo, potres se snažno osjetio i jasno čuo na području Splita i okolice, Omiša, Makarske, Ploča te Kaštela, a osjetio se i u svim dijelovima Dalmacije te u dijelu južne Hrvatske.

Prema prvim informacijama, zabilježen je potres magnitude 4,5, s epicentrom na području Bosne i Hercegovine, oko 51 km sjeveroistočno od Splita te 9 km zapadno-jugozapadno od Livna, na dubini od oko 10 kilometara.

Potres se osjetio i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i njezin sjever, kao i u dijelu Crne Gore.

Snažan potres zatresao Dalmaciju! Evo svih detalja

Za sada još nisu poznati detalji o eventualnoj šteti.

