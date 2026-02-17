Dalmacija i Hercegovina se zatresle! Donosimo službene podatke, evo što je objavljeno

Dalmaciju je danas u poslijepodnevnim satima zatresao potres koji se snažno osjetio u velikom dijelu regije. Podrhtavanje tla zabilježeno je oko 17:30 sati, a građani s područja Splita i okolice navode da se potres ne samo osjetio, nego se u pojedinim dijelovima i jasno čuo.
Prema prvim informacijama s terena, potres se osjetio na području Splita, Omiša, Makarske, Ploča i Kaštela, kao i u svim dijelovima Dalmacije, te u dijelu južne Hrvatske.
Službene podatke objavila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a. Kako navode, danas, 17. veljače 2026. godine u 17 sati i 31 minutu zabilježen je prilično jak potres s epicentrom kod Livna u Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa iznosila je 4,4 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na V–VI stupnja EMS ljestvice.
Prema dostupnim informacijama, epicentar se nalazio oko 9 kilometara zapadno-jugozapadno od Livna te približno 51 kilometar sjeveroistočno od Splita, na dubini od oko 10 kilometara.
Osim u Hrvatskoj, potres se osjetio i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i njezin sjever, kao i u dijelu Crne Gore.
