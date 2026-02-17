Dalmacija i Hercegovina se zatresle! Donosimo službene podatke, evo što je objavljeno

Dalmaciju je danas u poslijepodnevnim satima zatresao potres koji se snažno osjetio u velikom dijelu regije. Podrhtavanje tla zabilježeno je oko 17:30 sati, a građani s područja Splita i okolice navode da se potres ne samo osjetio, nego se u pojedinim dijelovima i jasno čuo.

Prema prvim informacijama s terena, potres se osjetio na području Splita, Omiša, Makarske, Ploča i Kaštela, kao i u svim dijelovima Dalmacije, te u dijelu južne Hrvatske.

Službene podatke objavila je Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku PMF-a. Kako navode, danas, 17. veljače 2026. godine u 17 sati i 31 minutu zabilježen je prilično jak potres s epicentrom kod Livna u Bosni i Hercegovini. Magnituda potresa iznosila je 4,4 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na V–VI stupnja EMS ljestvice.

Prema dostupnim informacijama, epicentar se nalazio oko 9 kilometara zapadno-jugozapadno od Livna te približno 51 kilometar sjeveroistočno od Splita, na dubini od oko 10 kilometara.

Osim u Hrvatskoj, potres se osjetio i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i njezin sjever, kao i u dijelu Crne Gore.

🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M4.1 occurred 9 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 17:31:25). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/kRwqeraxoP

🖥https://t.co/Ff542E6thw pic.twitter.com/sxTSfxQipn

— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026

#Earthquake 9 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 17:31:25). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience: 📱https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐https://t.co/kRwqeraxoP pic.twitter.com/KTurSXjecE — EMSC (@LastQuake) February 17, 2026