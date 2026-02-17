Close Menu

VIDEO Zastrašujuća snimka nadomak Splita i iz Zagore. Ovo je snimljeno u trenutku potresa

Jako je treslo

Danas oko 17 sati i 30 minuta potres je zatresao Dalmaciju. Kako doznajemo, potres se snažno osjetio i jasno čuo na području Splita i okolice, Omiša, Makarske, Ploča te Kaštela, a osjetio se i u svim dijelovima Dalmacije te u dijelu južne Hrvatske.

Pogledajte gdje se sve osjetio potres. Magnituda je bila i veća od one koja je prvotno objavljena

Prema prvim informacijama, zabilježen je potres magnitude 4,1, s epicentrom na području Bosne i Hercegovine, oko 51 km sjeveroistočno od Splita te 9 km zapadno-jugozapadno od Livna, na dubini od oko 10 kilometara.

🔔#Earthquake (#zemljotres, #potres) M4.1 occurred 9 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 17:31:25). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/kRwqeraxoP

🖥https://t.co/Ff542E6thw pic.twitter.com/sxTSfxQipn

— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026

#Earthquake 9 km W of #Livno (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 17:31:25). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/kRwqeraxoP pic.twitter.com/KTurSXjecE

— EMSC (@LastQuake) February 17, 2026

Potres se osjetio i u većem dijelu Bosne i Hercegovine, uključujući i njezin sjever, kao i u dijelu Crne Gore.

Snažan potres zatresao Dalmaciju! Evo svih detalja

Dobili smo i snimke iz Sviba, naselja u općini Cista Provo, kao i iz Korešnice. Čitatelji su nam poslali što je zabilježeno u trenutku snažnog potresa koji se najviše osjetio na području Hercegovine i Dalmacije.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
8
Nice
1
What?
8
Laž
2
Sad
5
Mad
7